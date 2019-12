Ricciardóék csak vakarták a fejüket a mélypontokon

A Renault 2018-ban negyedik helyen végzett a konstruktőri versengésben, és erősítésként megszerezték a Red Bulltól távozó Daniel Ricciardót. A francia gyári csapat azonban idén nem tudott építeni a tavalyi sikerekre, és kénytelen volt átadni a helyét a McLarennek.

Míg a wokingiak végül viszonylag simán lettek a középmezőny legjobbjai, a Renault-nak az utolsó futamon még az ötödik helyért is izgulni kellett. Ricciardo elmondása szerint fel volt készülve rá, hogy lesznek nehezebb időszakok, ám néha teljes tanácstalanság ütötte fel a fejét.

"Felkészültem a mélypontokra, és azt hiszem, hogy ezzel minden csapat így van, még a Mercedes számára is csalódás egy negyedik hely annyi győzelem után" . mondta Ricciardo. "És persze a csúcsok is be voltak kalkulálva, mindegy, mi, de tudtam, hogy lesznek jó eredmények."

"De a mélypontok esetén néha csak vakartuk a fejünket, és azt mondogattuk, hogy 'nem szabadna ennyire lemaradnunk'. Nem azt mondom, hogy minden versenyen top5-ösnek kell lennünk, de hogy a 14, vagy valahanyadik helyen legyünk, arról már azt hittük, hogy túljutottunk ezen" - tette hozzá az ausztrál.

"Ezért is vakartuk néha csak a fejünket, és a realitáson még nagyon sokat kell dolgoznunk" - jelentette ki Ricciardo, aki azzal ugyanakkor már elégedett, ahogy a csapat a helyzethez állt, amikor valami félre csúszott.

És a versenyző szerint a kialakult helyzethez neki is fel kellett nőnie, a Motorsport.com kérdésére azt is elmondta, miben fejlődött idén. "A legfontosabb dolog, hogy megértsd, hogy lehetnél tökéletes. Nagyon könnyű rontani, és próbálkozni azért az extra tizedért eredményezheti, hogy veszítesz egy másikat."

"Mindig igyekszel kihozni a maximumot az autóból, de nagyon kell figyelni erre is, mert a középmezőny nagyon szoros, még ha nem is olyan jó, mint a srácok elől. Tehát megpróbálsz valamit, több időt veszthetsz, túlmelegedhetnek a gumik, és a végén nagyobb árat kell fizetned" - mondta Ricciardo.

"Meg kell tanulni ezt az érzékenységet, és aztán megpróbálni általa még többre jutni. Mert végül is a lényeg, hogy a lehető leggyorsabban vezess. De megtalálni a saját momentumodat talán a legjobb út" - mondta Ricciardo.

Lewis Hamilton és Valentino Rossi a múlt héten egy napra gépet cserélt, és mindketten kipróbálhatták a másik királykategóriában magukat.