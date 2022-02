Ricciardo volt a leggyorsabb a piros zászlóval megszakított 2. barcelonai tesztnap délelőttjén

Ismét remek időben tarották a 2022-es előszezoni teszt második napját, amelyet minden pályára guruló csapat aerodinamikai tesztekkel kezdett.

A Ferrari és a McLaren ott folytatta a tesztet, ahol tegnap abbahagyta, azonban ez nem volt elmondható sem a Mercedesről, sem a Red Bullról. Míg Carlos Sainz és Daniel Ricciardo kényelmesen teljesített 71, illetve 65 kört, a Mercedes a délelőttjét arra szentelte, hogy az optimális beállítások megtalálásával megszüntessék az autójuk elpattogását, amitől sokkal jobban szenvedtek a mai napon, mint tegnap – Hamilton többször is elfékezte az 1-es, 10-es, 13-as kanyarokat.

Nem volt kifejezetten jó napja a Red Bullnak sem: Sergio Perez csak 38 kört teljesített, 30 perccel a délelőtti etap vége előtt pedig megállt alatta az RB18 a pályán, előidézve a 2022-es tesztszezon első piros zászlóját - a csapat tájékoztatása szerint a sebességváltó hibásodott meg, amit ki fognak javítani délutánra.

A Williams sem lehet teljesen elégedett, miután Alex Albon egy üzemanyagpumpa-probléma miatt csak 43 kört teljesíthetett, és majdnem két órát a garázsban kellett várakoznia.

A tegnapi csalódást keltő napja után sokkal elégedettebb lehet a Haas: Mick Schumacher 66 kört teljesített a VF-22 volánja mögött, még az is belefért neki, hogy övé lett a teszt első nagyobb megforgása, az orosz színekbe öltözött csapat feje azonban főhet az ukrán események miatt, Günther Steiner nem is fog részt venni a csapatfőnökök ebédszünetben tartott sajtótájékoztatóján.

Az Alfa Romeo is ott folytatta a munkát, mint tegnap: a garázs mélyén, miután nem részletezett okok miatt Valtteri Bottas ezúttal is csak 21 kört tudott teljesíteni, a csapat el is törölte Valtteri Bottas nyitott sajtótájékoztatóját.

Daniel Ricciardo a délelőtti etap utolsó 15 percében futotta meg a nap eddigi legjobb körét a C3-as gumikon, a legszorgosabb pilóta pedig a második legjobb időt futó Carlos Sainz lett, 71 körrel a tarsolyában.

Nem panaszkodhat az AlphaTauri és az Alpine sem, 61 és 66 megtett körrel, utóbbi csapat Esteban Oconnal a volán mögött egyáltalán nem a mért körökre helyezte délelőtt a hangsúlyt.

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 - 65 kör Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 - 61 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 47 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 66 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 - 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 - 66

Csapatok szerinti leosztásban:

Ferrari, 71 Alpine, 66 Haas, 66 McLaren, 65 AlphaTauri, 60 Aston Martin, 55 Williams, 47 Mercedes, 40 Red Bull, 38 Alfa Romeo, 21