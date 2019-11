Ricciardo új képességet tanul a középmezőnyben

Daniel Ricciardo 2018-ban úgy döntött, elhagyja a Red Bull csapatát, és a Renault-hoz szerződik. Az ausztrál ezúttal arról beszélt, hogy sokkal gyakoribbak az incidensek akkor, amikor a középmezőnyben harcol, mint amikor még az élmezőnyben harcolhatott a Red Bullal.

„Nagyon szoros a mezőny, ez pedig időnként frusztráló. Mert 1 tizedmásodperc miatt 3-4 pozíciót veszíthetsz. Viszont ha 1 tizeddel gyorsabb vagy, akkor 3-4 pozíciót nyerhetsz. Ez pedig teljesen olyan érzés, mint egy igazi csata. Szerintem legtöbbször az, aki a „best of the rest” pozícióban van, úgy érzi, mintha nyert volna valamit, ugyanis ez egy belső harc a Forma-1-ben.”

„De ez jó és szórakoztató. Az egyetlen dolog, amire nem mondanám, hogy szívás, de nem túl szórakoztató, hogy könnyebben kerülhetsz első körös incidensbe a középmezőnyben. Ez az a dolog, ha nem is a kontrollodon kívül áll, de többször kerülök ilyen pozícióba, mint az utóbbi években.”

További híreink: Marquez ezeket a változtatásokat kérte a Hondától

„De ennek következtében dolgozni tudok az első körös versenytempómon. Szerintem általánosságban a versenytempóm és az előzéseim nem rosszak, viszont többször is előfordult, hogy az 1-es kanyar felé vezető úton nem a legjobb döntést hoztam meg.”

„Tehát ebben fejlődni tudok a középmezőnyben, és ez király. Nem akarok örökké a középmezőnyben lenni, de ennek köszönhetően mégis meg tudok tanulni egy új képességet, amit nem kellett megtennem az utóbbi pár évben.”

Ricciardo elmondta, hogy azzal, hogy most nem tud győzelmekért és dobogókért harcolni, az látja el elégedettséggel, ha úgy érzi, mindent kihozott az autóból. A 30 éves pilóta többször is megszerezte a szezon során a „best of the rest” pozíciót, ez a legutóbbi versenyen, Austinban is sikerült neki.

„Szerintem minden a hétvége kimenetelén múlik. Mindig elégedetten fogom elhagyni a pályát, ha tudom, hogy mindent kihoztam az autóból. Persze nem fogok hazudni, ezt magasabbra emeli, ha haza tudok vinni egy trófeát vagy egy üveg pezsgőt, de korábban megesett az is, hogy úgy állhattam dobogóra, hogy nem voltam elégedett azzal, ahogy versenyeztem. Tehát a dobogó nem minden, de ha a maximumot nyújtottad, jobb érzés, ha haza is tudsz vinni valamit.”

„A dobogó új magasságba emel. Óriási eredmény volt, hogy Monzában a negyedik helyen végeztem, de sajnos nem állhattam fel a dobogóra. Szóval nem mentem ki és futottam meztelenül az utcán.”

„De a személyes elégedettséget az jelenti, ha mindent megtettem, ami tőlem telt. Valószínűleg csak kicsit nagyobb hírnév és több TV-s idő jár a dobogóval, de szerintem magadban tudod, hogy a maximumot nyújtottad-e, vagy sem. A jelenlegi pozíciómban nekem ez is elég.”