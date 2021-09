Ricciardo: "Úgy gondolom, hogy a pilóták tudják a legjobban felmérni a helyzetet"

Daniel Ricciardo a negyedik helyen végzett az Orosz Nagydíjon azok után, hogy az előző fordulóban, Monzában futamgyőzelmet ünnepelhetett. Sokáig úgy tűnt, hogy Lando Norris szállítja ma a legtöbb pontot a McLarennek, pláne azok után, hogy a 23. körben a csapat elrontotta a kerékcseréjét. A csapat és az ausztrál a futam végén szépített, ugyanis pont a legjobb körben váltottak átmeneti esőgumikra.

„Megkérdeztem rádión, hogy várható-e erősebb eső, mert a pálya egyes részei szárazak voltak, míg más részein kontrollálhatatlan volt az autó. Például a hatos és hetes kanyarban lehetetlen volt pályán maradni. A hetesben konkrétan majdnem a falnak csapódtam, szóval számomra nem volt kérdés, hogy interre kell váltani. Úgy gondolom, hogy a pilóták tudják a legjobban felmérni a helyzetet, de ezzel nem Landót bántom, mert az ő versenyéről csak a médián keresztül hallottam” – mondta Ricciardo.

„Kívülről mindig egyszerűbbnek tűnik, mint valójában, de ez egy hosszú futam volt. A rajtnál volt néhány jó pillanatom és néhány nem annyira jó. Talán nem a szerencsés oldalról indultam, ezért volt amikor bele kellett emelnem. De szívesen dolgozom ezen tovább. A futamot nézve, főleg Lando esetét is figyelembe véve nyilvánvaló, hogy több pontot is szerezhettünk volna, de úgy gondolom, hogy ha a teljesítményt nézzük, akkor ez a futam is pozitív volt” – zárta a McLaren ausztrálja.