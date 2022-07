Ricciardo: úgy éreztem, teljesen más tapadással dolgozom, mint a többiek

Ricciardo csupán a 14. rajtkockát szerezte meg a szombati, esős időmérő edzésen Silverstone-ban, majd a Csou balesetét követő piros zászlós megszakítás után a 12, pozícióból vághatott neki a versenynek.

A futam első szakaszában sikerült felkapaszkodnia a legjobb tízbe, de a huszadik körben a McLaren kihívta a kemény keverékű abroncsokért, ezután pedig elkezdődött a kálváriája.

Az ausztrál pilóta mindössze 12 kört töltött kint az új gumiszetten, ugyanis a DRS meghibásodása miatt hamarosan ismét ki kellett állnia a bokszba, aminek következtében körhátrányba került és már nem sok esélye maradt a pontszerzésre.

„Amikor újraindult a verseny, csak a tapadással küzdöttem. Egyszerűen nem éreztem, teljesen más tapadással dolgozom, mint a többiek és ez egyre inkább felemésztett, nem igazán tudtam semmit tenni ellene“ - mondta Ricciardo.

„Őszintén szólva valami kissé furcsa volt. Emlékszem, amikor a hatos kanyarban fékeztem, úgy éreztem, az autó össze-vissza táncol alattam. Azt hittem, defektet kaptam, így amikor ránéztem a hátsó gumira, láttam, hogy a DRS nyitva maradt“ - magyarázta a McLaren versenyzője.

„Visszamentem a bokszba, hogy megjavítsuk, de aztán már nyilvánvalóan nem tudtuk használni, ugyanis félő volt, hogy nyitva marad. A biztonsági autós szakasz után már nem tudtam támadni a többieket. Egyszerűen nem voltunk elég gyorsak“ - tette hozzá az ausztrál.

Ricciardo azt is elmondta, hogy a tapadással már a májusi Spanyol Nagydíjon is akadtak problémái, és továbbra is úgy érzi, az abroncsai nem működnek a megfelelő tartományban.

"Örülök Sainz sikerének, de Leclerc még törött első szárnnyal is gyorsabb volt nála"

Az idei Le Mans-i 24 órás sem múlt el kicsúszások és komolyabb törések nélkül, most pedig mindegyiket megnézheted az alábbi videóban!