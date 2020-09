Ricciardo: Túl korai még az orosz dobogóról beszélni…

Daniel Ricciardo pénteki napja kiválóan alakult, hiszen az első szabadedzésen második, a második szabadedzésen pedig harmadik lett, vagyis csak a Mercedesek tudtak előtte végezni a mai napon – igaz, a német istálló versenyzői jelentős előnnyel végeztek az élen az FP2-n.

Ez azt is jelenti, hogy Ricciardo meg tudta verni a két McLaren-pilótát, a negyedik Carlos Sainzot és az ötödik Lando Norrist, a hatodik Max Verstappen pedig már fél másodpercre volt az ausztráltól.

Verstappen el is mondta, hogy a Renault-t nehéz lesz megverni a harmadik helyért folyó harcban, Ricciardo pedig azt nyilatkozta, hogy jó érzés volt vezetni az R.S.20-at Szocsiban.

„Valószínűleg ez az első alkalom, valószínűleg ez az első alkalom, amikor ennyire jól tudunk menni itt. Jó érzés volt vezetni a kocsit. Már az első szabadedzésen is kényelmesen éreztem magam, és ez a nap további részében is így maradt” – kezdte az ausztrál.

Ricciardo az utóbbi három versenyből kettőt is a negyedik helyen fejezett be, vagyis többször is közel került ahhoz, hogy megszerezze első dobogós helyezését a francia istállónál. A dobogó megszerzése már csak azért is érdekes lenne, mert a 31 éves pilóta fogadott a csapatfőnök Cyril Abiteboullal, aki egy top-3-as eredmény esetén egy tetoválást fog csináltatni.

Amikor az esetleges oroszországi dobogós kilátásokról kérdezték Ricciardót, azt válaszolta, hogy erről még korai beszélni.

„Még túl korai erről beszélni. Ha jól sikerül majd az időmérőnk, akkor már sokkal magabiztosabb tudok lenni. Szerintem minden autó két-három tizedmásodpercre van tőlünk, és biztos vagyok benne, hogy mi is ott leszünk a harcban holnap.”

„Ez a különbség még kisebb lesz, tehát ha sikerül egy tizeddel a többiek előtt maradnunk, akkor rendben leszünk” – tette hozzá.

Ricciardo csapattársa, Esteban Ocon fél másodperccel elmaradt Ricciardo idejétől, azonban a mérnöke elmondása szerint ez a másfajta programnak volt köszönhető. A francia úgy érzi, hogy a Renault meglehetősen jól teljesíthet a szocsi hétvége további részében.

„Ebben a kocsiban megvan a potenciál arra, hogy jól teljesítsünk a hétvégén, ez pedig jó érzés. Jól sikerültek a szabadedzések, mindenen végig tudtunk menni, most pedig az a feladatunk, hogy mindent kielemezzünk.”

„De holnap a mi dolgunk lesz, hogy mindent összerakjunk, és hogy ki is hozzuk a kocsiból, ami benne van. Az aerodinamika és a motor szempontjából kicsit máshogy mentünk Daniellel, de tudjuk, hogy hol vagyunk. Tudjuk, hogy ígéretes a tempónk” – mondta bizakodóan a francia.

