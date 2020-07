Ricciardo továbbra sem bánja, hogy otthagyja a Renault-t

Bár még el se kezdődött a 2020-as Forma-1-szezon, már tudni lehet, hogy Daniel Ricciardo a 2021-est már a McLaren színeiben kezdi majd meg a következő szezont, a Sebastian Vettel pótlására a Ferrarihoz kerülő Carlos Sainz helyén.

Időközben azonban kiderült, hogy a csapatot a koronavírus-válság jóval érzékenyebben érintette, mint másokat, így igen vékony jégen járnak pénzügyi szempontból. Vajon meggondolta-e magát az új hírek alapján?

„Nem bántam meg semmit. Elég jó döntéseket szoktam hozni, át szoktam gondolni a dolgokat. Őszintén szólva már mások is kérdeztek a váltásról. Amíg el nem jutunk odáig, nem szeretnék erről beszélni. Persze nyilván mivel úgy igazoltam át, hogy még nem is versenyeztünk, ezek a kérdések jönni fognak, de egy napon belül autóba kell ülnöm, szóval egyelőre a Renault-ra szeretnék koncentrálni.”

A Renault tavaly elég csalódást keltően szerepelt, végül nem tudtak beleszólni a középmezőny első helyéért szóló küzdelembe, úgyhogy idénre komoly újításokat vittek az autóra. Ricciardo szerint történt előrelépés:

„A tavalyi autónak ez a pálya nagyon nem feküdt, de örülök, hogy most kétszer is visszatérünk. Az ember a legrosszabb napjaiból vagy a legkevésbé jó pályáiból tanul. Bocs, azt hiszem a szünet alatt elfelejtettem angolul. Barcelonában már mentünk jó pár kört a kocsival, de mára nem csak az autó, a körülmények is megváltoztak.”

„Van fejlődés, és ennél csak jobb lesz. Már várom, mi lesz a hétvégén. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a tavalyi autóhoz képest, az egy nagyon nehéz hétvége volt, most optimista vagyok, nem csak az idei kocsi miatt, hanem a szünet végével feltelepített fejlesztések miatt is.”

A szünet alatt a legtöbb versenyző a videójátékok és a szimulátorok világában merült el, Ricciardo azonban igyekezett más módokon szinten tartani magát és a játékokat „meghagyni a következő generációnak:

„Szerintem gyorsan visszazökkenünk, ha újonc vagy másodszezonos lennék és a testem még nem szokott volna hozzá, nehezebb lenne, de most, nem akarom elkiabálni, de már olyan, mintha bicikliznék, belémivódott a dolog. Pár hete volt egy tesztünk, szóval szerintem pár kör és minden a régi lesz.”

„Mindannyian máshogy próbáltunk formában maradni, fizikailag persze, én parkouröztem, a telkemen vannak elég gyors homokfutóim, azokkal nyomtam, szóval készen állok. Jó, az igazság az, hogy hónapok óta nem voltunk éles versenyhelyzetben, szóval némi rozsda maradhat, de ennél többre nem számítok.”

„A szimulátorozás nem igazán vonz, több okból sem. Az egyik, hogy mindenbe hatalmas versenyszellemmel vágok, szóval, ha vettem volna egyet, akkor rengeteg időt elvett volna, amíg a többiek szintjére jutok. Ha rajthoz állok, akkor nem elég hátul kullognom, szóval napokat, hónapokat, éveket vernék el erre, és ebbe nem igazán akartam belemenni. Meghagyom ezt a fiataloknak.”

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.

