Ricciardo: Továbbra is versenyző vagyok! Daniel Ricciardo élvezi az új szerepkörét, ugyanakkor azt is elárulta, hogy továbbra is versenyzőként tekint magára, amikor a versenyhétvégéken jelen van. Az ausztrál szerint most jut idő magára is, de a Forma-1 másik oldalát is alaposabban szemügyre veheti.