Ricciardo többet akar látni jövőre a Renault-tól

Daniel Ricciardo saját maga mondott nemet arra, hogy idén az élmezőnyben versenyezzen, hiszen a Red Bull mindent megtett az új ajánlatával, amit csak az ausztrál kért. Még abba is belementek, hogy csupán 1 esztendővel hosszabbítanak vele, amivel lehetővé tették volna, hogy 2020-tól esetlegesen egy másik top-csapatnál folytassa tovább.

Ricciardo sokáig hitt abban, hogy a Ferrarihoz szerződhet, vagy talán a Mercedes bejelentkezik érte Valtteri Bottas helyére, de nem így lett. A Red Bull mellett még a Renault és a McLaren tett számára komoly ajánlatot. Akkor a britek nagyon szenvedtek, így nem volt meggyőző az állítólagos 20 millió eurós szerződés, addig a Renault a gyári terveivel és a felzárkózásával már mást tett le az asztalra.

Daniel eddig igen sok kritikát kapott a váltása miatt, mivel a Red Bull-Honda ugyanúgy az élmezőnyben szerepel, mint korábban a Renault-val, és eddig a Mercedesen kívül csak ők tudtak nyerni. Ezzel szemben a Renault gyakorlatilag semmit sem lépett előre, sőt, valójában hátrébb vannak. A Magyar Nagydíjat követően mindössze 39 pontjuk van, amivel még a Toro Rosso is megelőzi őket. A McLaren a negyedik helyen pedig 82 egységet birtokol. Ez pedig több, mint amit tavaly összesen szerzett a legendás alakulat.

Lance Stroll, Racing Point, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team and Nico Hulkenberg, Renault F1 Team sign autographs for Grid Kids Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

Ricciardo, aki 2020 év végéig írt alá, rendre úgy nyilatkozik, hogy semmit sem bánt meg, és a Red Bull még mindig nincs harcban a címért, így nincs igazán min keseregnie. Ez hamarosan azonban változhat, de a tapasztalt pilóta, aki csak a 11. helyen áll a bajnokságban 22 egységgel, reméli, hogy a munkaadója képes lesz növelni a tétet.

„Nem akarom azt mondani, hogy minden az elvárásoknak megfelelően történt, mert nyilvánvalóan többre számítottam, de tudtam, hogy így mindez nem fog megtörténni. Ha megnézzük Kanadát az időmérő edzéssel, akkor azt mondanám, hogy az meghaladta az első pár verseny várakozásait, de aztán voltak nyilvánvalóan más nagydíjak, például Ausztria, amikor a várakozásaink alatt teljesítettünk.”

„Tehát valójában ide-oda pattogtunk, de félúthoz érkezvén azt mondhatjuk, hogy rendben, viszont 2020-ra meg kell céloznunk a dobogót, aminek érdekében nagyobb lépéseket kell megtennünk az év második felében. Mostanáig pedig azt mondanám, hogy valahol a várakozásaim közepén vagyok, de arra számítok, hogy az idény második felében valamivel rendszeresebben leszünk ott az első hatban.”

Ricciardo a frissítésektől is többet vár a folytatásban, amik érkezni fognak, sokkal inkább amiatt is, mivel jövőre nem igazán változnak a szabályok, így értelmetlen lenne teljesen leállítani az autó fejlesztéseit: „Franciaországban bevetettünk pár frissítést, melyek nem voltak hatalmasak, szóval azt gondolom, hogy a következők, amiket hozunk, kényelmesebbek lesznek számomra. Nem vagyok magam alatt, mert mint mondtam, noha többet reméltem, tudtam, hogy ez időbe telik. Ha ott maradunk a szezon végéig, ahol most vagyunk, akkor az alacsonyabb lesz annál, mint vártuk.”

