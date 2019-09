Ricciardo tiszteleg a Renault motorereje előtt

Az utóbbi időszakban a Renault kissé elakadt a fejlesztésekkel, és ez nemcsak a kaszni területére volt igaz. Kezdődött minden azzal, hogy az év első felében a megbízhatósági gondok miatt a mérnökök nem tudtak folyamatos munkát végezni a fejlesztésekkel, de ennek már vége, és az új erőforrás sokkal erősebbnek és hatékonyabbnak tűnik.

Remek példa volt erre Monza, ahol Daniel Ricciardo és Nico Hulkenberg alatt is nagyon versenyképes volt az autó. A gyári Renault ezúttal egyértelműen a középmezőny legjobbja volt, és végül a 4. és az 5. helyen értek célba. Ricciardo most abban bízik, hogy ezt a formát az olyan pályákra is át tudják menteni, mint Szingapúr, mely ezen a hétvégén látja vendégül a mezőnyt.

„Minden kétséget kizáróan erősebbnek tűntünk ezeken a gyors pályákon, de ez még nem jelenti azt, hogy az alacsony sebességű részeken ne tudnánk javítani. El kell még végeznünk pár házi feladatot, de remélhetőleg ez egy bátorító eredmény az Ensone-ban és különösen a Viry-ben dolgozó srácoknak.”

„Enstone-ban az elmúlt néhány hétvégén határozottan egy alacsony leszorítóerőt tartalmazó csomagot készítettek az autóhoz, mely azonnal jól érezte magát a bokszból kihajtva, annak ellenére, hogy a kisebb szárnnyal alacsony volt a tapadás. Egyszerűen úgy éreztük, hogy az autót könnyebb vezetni és az kiegyensúlyozottabb.”

„Kellemes érzés, amikor a lehető legtöbb pontot éred el, amiben a motorközpont igen fontos szerepet játszott. Azt hiszem, egy ilyen eredmény a Renault-val és a motorral elég beszédes tud lenni. Az elmúlt néhány évben soha nem volt meg az erőnk Monzába érkezvén, ami miatt változtatniuk kellett erre a szezonra, hogy mindezt megfordítsák. Ez sikerült is.”

„Remélhetőleg képesek leszünk tanulni valamit ezekből a pályákból, és azt a tudást az olyan helyszíneken is kamatoztatni tudjuk, mint Szingapúr, ahol nagy leszorítóerőre lesz szükség.” - tette hozzá Ricciardo, aki nagyon boldog a fejlődés miatt, de ez összességében azonban továbbra is igen távol áll a legjobb csapatoktól.

