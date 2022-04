Ricciardo szorong a melbourne-i visszatérés miatt

Az elmúlt években a koronavírus-járvány alaposan keresztül húzta az ausztrálok számításait. A Forma-1 mezőnye már megérkezett a 2020-as melbourne-i versenyhétvégére, amikor kiderült, a pandémia miatt törlik a versenyt.

Tavaly eleve nem számoltak a versenynaptár összeállításakor az Albert Parkkal, így három év után először gurulhatnak ki a pilóták a száguldó cirkusz egyik klasszikusnak mondható aszfaltcsíkjára.

Ez a helyszín természetesen extra motivációt jelent a mezőny egyetlen ausztrál pilótájának, ám Daniel Ricciardo ezúttal kissé idegesen várja a következő versenyhétvégét, hiszen a McLaren nem kezdte jól a szezont, és neki sincsenek jó emlékei a nyomvonalról.

Ricciardo 2014-ben, pályafutása első Red Bullos évében kis híján megszerezte hazai versenyén a pole pozíciót, de hiába rajtolhatott kedvező helyről és intették le Nico Rosberg mögött a második helyen, a kizárás sorsára jutott.

Három évvel később technikai problémák miatt rajthoz sem tudott állni, majd 2019-ben, amikor már a Renault-val szállt harcba, mindössze néhány méterrel a rajtot követően letört az első szárnya és kiesett a versenyből.

Az ausztrál elsősorban a 2014-esre emlékszik vissza szívesen a balsikerű futamokból. „Ez volt pályafutásom első Red Bullos versenye és egy regnáló, négyszeres világbajnok volt a csapattársam."

„A tét óriási volt, hiszen mindenki tudni akarta, vajon tényleg megvan-e bennem az a plusz, ami egy élcsapat pilótájának kell. Meg akartam mutatni az istállónak, hogy készen állok a feladatra és képes vagyok rá."

A visszatéréssel kapcsolatban úgy fogalmazott, ez egy egészen különleges érzés lesz, már csak azért is, mert az Albert Parkot átépítették azóta, hogy utoljára járt ott a mezőny és várhatóan az érdeklődés is hatalmas lesz a szurkolók részéről.

Ricciardo elmondta, bárhogy is alakul a hétvége, mindig is különleges helyet foglal el a szívében a melbourne-i verseny, de azt is hozzátette, hogy az elvárások is jóval nagyobbak vele szemben.

„Az ausztrál szurkolók meglehetősen szélsőségesek, mindent felnagyítanak. Ha jól szerepelsz, akkor egyszerűen félelmetes hangulatot képesek teremteni, de amikor rosszul, akkor megkeserítik az életed.“

„2019-ben nagyjából öt másodperc után véget ért a hazai futamom, és be kell vallanom, nem az volt a legszórakoztatóbb nap az életemben“ - fogalmazott a McLaren pilótája, aki azt is elárulta, ilyenkor mindig kicsit idegesebb mint máskor.

„Elérkezhet egy olyan pillanat, amikor a rám irányuló hatalmas figyelem miatt szorongani kezdek. Nem mindig sikerült a legjobban kezelnem ezt a helyzetet, és néha az a legjobb, ha az ember egyszerűen csak elfogadja a dolgokat.“

„Semminek nem szabad olyan feszültséget okoznia, ami befolyásolja a teljesítményed. Ha túl sokat foglalkozol a versenyzésen túli dolgokkal, elveszíted az energiádat. Persze, nem könnyű a radar alatt maradni, amikor te vagy az egyetlen hazai versenyző" - tette hozzá Ricciardo.

