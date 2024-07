Ricciardo: „Szét kell rúgnom pár hátsót” a nyári szünet előtt

Az ausztrál versenyző úgy indult neki ennek a szezonnak, hogy Sergio Perez helyére pályázik a Red Bullnál, a bikások azonban korábban bejelentették a mexikói szerződéshosszabbítását. Ricciardo formája eddig eléggé felemás 2024-ben, de Perez jelenleg talán még nála is rosszabbul teljesít.

Ennek is köszönhető az, hogy az élő szerződése ellenére kétséges a jövője a csapatnál, a helyére pedig sokan pályáznak, köztük természetesen Ricciardóval. Helmut Marko tanácsadó elmondta, hogy a nyári szünet előtti fordulók kulcsfontosságúak lehetnek Perez maradása kapcsán, és a nyári szünet során ki fogják értékelni a helyzetét.

Ricciardo ennek megfelelően elmondta, agresszív hozzáállással fog versenyezni a Hungaroringen és Belgiumban is. „Tisztában vagyok vele, hogy ez a két hétvége talán a szezon legfontosabb szakasza” – nyilatkozta a RacingNews365-nek adott exkluzív interjúban.

„Ha jó lendülettel és pozitívan fordulsz rá a szünetre, az segíthet, de hogy ez azt jelenti-e, hogy megtartom a helyemet a csapatnál vagy valami nagyobb dolog vár rám, azt nem tudni. Lehet, hogy nem vagyok elégedett az eddigi szezonommal, de már nem nézhetek vissza. Az már elmúlt. Két futam van még, és szét kell rúgnom pár hátsót, szóval most erre fordítom az energiám.”

Ricciardo arról is beszélt, hogy nem csak nála és Pereznél vannak kétségek a folytatást illetően, hiszen a mezőnyben még jó néhány pilóta helye nem biztosított 2025-re. Ettől függetlenül ő továbbra is magabiztos, és hiszi, hogy ha jó teljesítményt tud nyújtani, akkor „jó dolgok” várnak rá.

„Nem csak Checóról és rólam van szó, hiszen vannak mások is, akiknek bizonytalan a jövője. Most nagyon általánosítok, de még Max is szeretne odacsapni, szóval mindenki meg akarja mutatni magát, de az is igaz, hogy néhányunknál kicsit több forog kockán. Segítené a jövőmet, ha jól mennék a következő versenyeken? Igen.”

„De ezt is úgy akarom csinálni, hogy közben jól érzem magam, miközben tudom, mire vagyok képes, és ha ezt sikerül megvalósítani, akkor talán jó dolgok fognak történni.”

