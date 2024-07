Ricciardo szerint „válaszúthoz” érkezett az RB F1-es szezonja

A faenzai gárda a Spanyol Nagydíjon vetett be egy jelentős fejlesztési csomagot, melytől azt várták, hogy egyértelműen elszakadhatnak a középmezőnytől és megelőzhetik az Aston Martint is. A változtatás viszont rosszul sült, a csapat formája visszaesett, és nem igazán értették ennek okait.

Az utóbbi hétvégéket ezért annak szentelték, hogy rájöjjenek, mely alkatrészek okozzák a legnagyobb problémát, és kiderült, hogy talán a hátsó szárny bizonyos részei jelentik a titok nyitját.

A szezon első triplájának már vége, most pedig van néhány nap, mielőtt jönne a nyári szünetet megelőző utolsó két viadal, így Ricciardo szerint a most meghozott döntéseik nagyban befolyásolhatják az év végkimenetelét is.

„Ez igazi válaszút lehet. A legjobb döntéseket kell meghoznod. Az F1-ben minden pillanat számít, de ez a fejlesztés és a korreláció, illetve annak megértése diktálhatja, hogy mihez kezdünk a következő csomaggal. Amit most tanulunk, az határozza majd meg, milyen lesz az autó októberben és novemberben, szóval ez tényleg fontos periódus számunkra.”

Ricciardo elmondta azt is, hogy most ugyan főként a csapat technikai részlegére van utalva, de ettől még kulcsfontosságú, hogy ő is a lehető legtöbb információt szolgáltassa feléjük, mert így segíthet nekik megérteni, mi történik az autóval a pályán. „Nyilván nem vagyok mérnök vagy aerodinamikus, de úgy vélem, versenyzőként a lehető legtöbbet kell segítenünk.”

„Érzések, visszajelzések, pozitívumok, negatívumok, összehasonlítások a többi autóval, minden. Így jobban érthetik, miért vagyunk most ott, ahol. Remélhetőleg hasznát veszik majd, ahogyan azt is, amit a szimulátorban tapasztalunk, mert fontos, hogy az egyezzen a valódi autóval. Ez csapatmunka. Mindenképpen lesz mit átbeszélni az elmúlt három hétvége után.”

Az RB számára azért is lenne fontos, hogy megtalálják a helyes utat, mert a Haas hatalmasat zárkózott rájuk az utóbbi két hétvégén, így szoros csata várható a konstruktőri hatodik helyért. Ricciardót is meglepte az amerikai csapat jó teljesítménye.

„Tudjuk, hogy ebben a sportban nagyon gyorsan változhatnak a dolgok, sosem pihenhetsz. És ezért is hoztunk fejlesztéseket pár hete, mindent beleadtunk, és általában nem is volt gond. A mostani viszont nem hozott annyit, mint vártuk, de ez nem azért van, mert nem raktunk bele elég erőfeszítést.”

„Ez most egyfajta teszt. Eddig jól ment a szezon, de most megrekedtünk, szóval a helyes irányba kell folytatni. Nem lehet persze szidni a másikat, fontos, hogy konstruktívak maradjunk és összetartsunk. Emellett ez motiváló is. Ott van a Haas, akik nyilván találtak valamit, szóval van még benne köridő. Mi is találhatunk valamit, ezért most biztosítani kell, hogy meg is legyen” – fogalmazott Ricciardo, kinek nevét bedobták Sergio Perez lehetséges helyettesei közé. Az ausztrál mindezt nem is cáfolta...