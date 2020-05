Ricciardo szerint ők a legalulértékeltebb F1-es riválisai

A koronavírus-járvány miatt jelenleg szünetelnek a motorsport eseményei, így a Forma-1 2020-as szezonja sem tudott még elkezdődni. Amíg pedig szünetel az F1, a Renault pilótája, Daniel Ricciardo elhatározta, hogy havi naplót ír, hogy megosszon „belső gondolatokat a versenyzésről” és „néhány gondolatot az F1-en kívüli életről”.

Ricciardo eddig hét futamgyőzelmet szerzett a Forma-1-ben, és a naplójának az első bejegyzésében azt szedte össze, hogy kiket tart a legalulértékeltebb F1-es riválisainak – az ausztrál eddig 62 versenyzővel szerepelt együtt a formulaautózás királykategóriájában, és 2011-ben mutatkozott be a HRT csapatánál.

A listára felkerült Jules Bianchi, akiről erre a linkre kattintva lehet bővebben olvasni, mellette 2009 világbajnoka, Jenson Button, illetve Marcus Ericsson, Vitantonio Liuzzi és Roberto Merhi.

Button kapcsán Ricciardo elmondta, hogy azért tartja alulértékeltnek, mivel 2011-ben meg tudta verni Lewis Hamiltont a McLarennél csapattársként, és Ricciardo szerint Button ekkor volt a legjobb formájában. Emellett szerinte nem volt sok gond Buttonnel, csak egy sima, gyors versenyző volt, és ő a legjobb a nem túl száraz, nem túl nedves körülmények között, akit valaha látott.

Liuzzi volt Ricciardo első csapattársa, amikor a HRT-nél debütált, és az ausztrál szerint „Liuzzi volt az egyik legjobb gokartos, aki valaha a földön járt”, és hogy az olasz volt a gokartozás Michael Schumacherje.

Még több F1 hír: Lehto: Teljesen abszurd az, hogy 15 verseny legyen 6 hónap alatt

Ricciardo számára szemfelnyitó élmény volt, amikor Liuzzi mellett debütált az F1-ben, és elismerte, hogy mennyire jó volt a nyers sebessége, azonban hozzátette, hogy versenytempóban már nem volt annyira kiemelkedő.

Merhi 2015-ben szerepelt a Forma-1-ben a Manorral, majd meglepetésre 2017-ben és 2018-ban visszatért a Formula 2-be. Korábban Ricciardo riválisa volt a Formula Renault-sorozatban, méghozzá annyira gyors volt, hogy Ricciardo rá tekintett első számú riválisként, nem pedig a mostani Mercedes-pilóta Valtteri Bottasra.

Ricciardo szerint Merhi fantasztikusan tudta kontrollálni az autót, és kicsit olyan volt, mint Max Verstappen, azonban az ausztrál azt gyanítja, hogy a spanyol azért nem tudott nagyot villantani a Forma-1-ben, mert nem jól kezelte a gumikat, hiszen az ő stílusa a konstans túlkormányzottsághoz, és a laza és gyors vezetéshez illett, ami nem kíméli a gumikat.

„Ezt a stílusú versenyzést fantasztikusan hozta, de ezt nem tudta átültetni a Forma-1-be.” – mondta Ricciardo.

A korábbi Caterham és Sauber-versenyző Ericsson kapcsán pedig Ricciardo a 2009-es Makaói Nagydíjat emelte ki, ahol a megszerzett pole-pozíció kapcsán emelte ki az egykörös tempóját, viszont a svéd „nem egy vasárnapi versenyző”, ezért nem tudott annyira jó benyomást tenni a Forma-1 közönségére, mint korábban a juniorszériák közönségére.

Daniel Ricciardo, HRT F111 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo szerint Ericssonban egyértelműen megvolt a sebesség, az újonc Leclerc-től pedig azért kapott ki, mert a Ferrari fiatalja egy abszolút topszintű versenyző.

Ricciardo megemlítette még rajtuk kívül Robert Kubicát és Paul di Restát. Azt is elismerte, hogy az egyetlen Kubicával közös, 2019-es szezonja nem reflektált fair módon a lengyel képességeire, mivel nyolc szezont kihagyott, és ő már nem a „régi” Kubica volt.

Di Restáról, aki DTM-bajnokként érkezett meg a Forma-1-be, Ricciardo azt mondta, hogy mindig olyan versenyzőnek tűnt, aki annak a határán áll, hogy szerződést kössön egy nagy csapattal – de ez végül sosem sikerült.

Ricciardo azzal is viccelt, hogy van egy listája a legtúlértékeltebb versenyzőkről is, akikkel együtt versenyzett, viszont ezt a listát megtartja magának, amíg be nem fejezi a versenyzést.

Egy videós kvízjáték számotokra, amiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek melyik F1-es aszfaltcsíkon hajtottunk körbe az F1 2019-ben, a Forma-1 hivatalos játékában. A pályán kívül gyakorlatilag mindent láthattok a videóban, ami segíthet.