Ricciardo szerint nincs gond azzal, hogy pár F1-es versenyző nem térdelt le az Osztrák Nagydíjon

Egy ideje már téma volt, hogy az F1-es pilóták milyen módon támogatják a rasszizmus elleni harcot. Végül egyenpólokat vettek fel az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt, és a himnusz ideje alatt páran térdre ereszkedtek.

Voltak páran, akik már a rajt előtt elmondták, nem fognak letérdelni. Charles Leclerc és Max Verstappen is a közösségi médiában erősítette meg mindezt, hozzátéve, hogy ettől még maximálisan a kezdeményezés mellett vannak.

Daniel Ricciardo,a Renault F1 Team ausztrál versenyzője letérdelt, és örült annak, hogy mindezt megtette. Ettől független nincs rossz érzése azokkal szemben, akik ezt nem tették meg, valamint egyértelművé tette, hogy az osztrák himnuszt ugyanúgy tiszteletben tartották.

„Úgy gondolom, hogy mindezt biztosan elválaszthatjuk egymástól, ami azt jelentette, hogy egyikünk sem akarta, vagy érezte úgy, hogy zavarja az osztrák nemzeti himnuszt. Ez volt az egyik, amit világossá akartunk tenni.”

Daniel Ricciardo, Renault F1, Sergio Perez, Racing Point, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, Daniil Kvyat, AlphaTauri, Romain Grosjean, Haas F1, Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren, Charles Leclerc, Ferrari, Nicholas Latifi, Williams Racing, and George Russell, Williams Racing, on the grid, taking the knee in support of the Black Lives Matter campaign

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images