Hamilton idén eddig minden futamon összecsapott Max Verstappennel, és a négy futamból hármat sikerült neki megnyernie, de a bajnokság évek óta most tűnik a legszorosabbnak. Ez a párharc pedig a britből is a legtöbbet hozza ki, és ismét a rivaldafénybe helyezte, hogy mit is tesz ő hozzá a Mercedes sikereihez.

Az utóbbi években folyamatos viták tárgyát képezte, hogy Hamilton tényleg csak a domináns autója miatt nyer-e, Ricciardo szerint azonban ez az év kezdi megváltoztatni az emberek megítélését.

„Sok ember vélhetően kalapot emel Lewis előtt” – mondta az ausztrál a McLaren Gulf festésének leleplezésén, amelyet a soron következő Monacói Nagydíjon fognak majd használni. „Most ő is kapja a támadásokat, de sikerül visszavernie őket. Ezzel pedig szerintem talán megmutatja a kétkedőknek, hogy miért is annyira jó, amennyire.”

Megkérdezték tőle azt is, hogy ki jöhet majd ki győztesen a csatából: „Ezen a ponton vélhetően mindenki a tapasztalatot választaná. Szóval, ha valóban a legutolsó pillanatig menne el, akkor úgy vélem, hogy Lewis megmutatta már, hogy milyen erős.”

„Persze, ha adódik egy lehetőség, akkor Max biztosan megpróbálja. Ezért is tisztelem őt annyira.” Ricciardo emellett kiszúrt némi lehetséges mentális játszmázást is a riválisok között, amikor Hamilton arról beszélt, hogy milyen sokat tanult Verstappenről, miközben mögötte haladt a Spanyol Nagydíjon.

„Ha az időmérőn lett volna, akkor mondjuk láthatta volna, hogy Max egy másik ívet használ vagy ilyesmi. Ez tehát lehetséges, hogy csak egy apró elszólás volt, a semmiből elefántot akart csinálni. Talán így próbál mentális játékokba bonyolódni” – vélekedik a hétszeres futamgyőztes.

„Ettől függetlenül azért tudsz valamennyit tanulni. Tudod, hogy valaki hibázhat, ha te vagy a vadász. Meg tudod mondani, és nem biztos, hogy ez volt a helyzet, de főleg az F1 előtt, amikor követsz valakit, láthatod, hogy mikor kezdenek többet csúszkálni az autóval, blokkolni a kerekeket vagy bizonytalanná válni.”

„Nyilván nem láthatjuk őket, de ha elképzeljük őket sisak nélkül abban a pillanatban, akkor a kifejezéseik eléggé feszültek lennének. Talán Hamilton erre gondolt. Max talán kicsit bizonytalan volt. Nem is tudom, lehet, hogy semmiség volt az egész.”

Grosjean szerint ezért hibáznak ennyit a Haas újonc pilótái