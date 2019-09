Ricciardo szerint gyerekesen viselkedtek azok, akik Hamilton csattanásának örültek

A Belga Nagydíj egy nagyon sötét és nehéz hétvége volt az F2-es versenyző, Anthoine Hubert tragikus balesete és halála miatt. A Renault ausztrál F1-es pilótája nem kertelt és a verseny után azt mondta, elgondolkozott azon, hogy vasárnap már ne álljon rajthoz. Daniel Ricciardo Monzában is kitért erre, valamint magára a témára, ami mindenkit érint.

Még több F1 hír: Vettel: Bianchi és Hubert halála ébresztő a motorsport számára

„A verseny utáni vasárnap este már határozottan jobban éreztem magam. A nagy szomorúság még mindig bennem volt, miközben sok stressz szabadult fel. Ezek után úgy éreztem, hogy egy kis súly esett le a vállaimról, de szombat este erkölcsileg valóban megkérdőjeleztem azt, hogy mi a helyes és rajthoz kellene állnunk, ez lenne a helyes lépés?”

„Egyszerűen csak végigmentem a lehetséges forgatókönyveken, átgondolván azt, hogy mi helyes és mi nem. Elgondolkoztam a dolgokon és azon, hogy félelmet érzek-e magamban. Sok mindent átgondoltam akkor, hogy mi lenne, ha ezek a dolgok így lennének. Ugyanakkor amikor vasárnap beültem az autóba, már nem éreztem ezt.”

„Nem voltam biztos abban, hogy versenyezni akarok, de ha egyszer megindulunk előre és megtettük a kört a rajtrácsra vezető úton és átmentünk az Eau Rougeon, miközben ez rendben volt, akkor megállapítottam, hogy ez szomorúság és nem félelem. Ha félelem lenne, nem versenyeznék, de ez csak szomorúság volt. A vasárnap este már rendben volt.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Valójában néhány másik versenyzővel utaztam vissza és beszélgettünk. Jó volt beszélni erről másokkal is. Azt hiszem, hogy ez a néhány nap Monacóban lehetőséget adott arra, hogy gondolkodjak. Rendben vagyok.”

„Hasonló volt a helyzet, amikor Jules balesetet szenvedett. Ott az akkor nem történt meg, mint ami szombaton, de nyilvánvalóan tudtuk, hogy ami Suzukában történt, az rossz. Valójában ugyanaz volt a helyzet Japánban is. Ott voltam néhány másik versenyzővel és közösen vacsoráztunk, próbáltuk megbeszélni a dolgot és segíteni a másiknak. Ez olyan, mint amikor már nem vagy egyedül azzal az érzéssel, így megosztod a másikkal, ami segít.”

„Sajnálatos az, amit velük történt, és ilyenkor azt gondolod, hogy a sport biztonságosabbá válásával már nem fog mindez megismétlődni, de mégis... Ez ilyenkor olyan, mint egy sokk, mert megfeledkezel róla. Az idő múlásával azt gondolod, hogy a dolgok javulnak, de ez sokk volt.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Azt hiszem, szombaton mindannyian tudtuk, hogy mivel állunk szemben és ez mit is jelent. Most pedig újra autóba ülök ezen a hétvégén, de rendben vagyok. Nem foglalkozom ezzel, csak megpróbálok visszatérni a rutinhoz és lassan haladok, mint azt tettük Jules esetében is, de természetesen mindig emlékezni fogunk rájuk.”

Hamilton korábban azt mondta, a rajongók közül sokan azt hiszik, hogy a sport nem veszélyes. Ricciardónak van egy elmélete, hogy miért írhatta ezt a brit világbajnok. „Nehéz mindenki nevében beszélni, de biztos vagyok benne, hogy tudják. Az, amit Lewis írt akkor, szerintem kapcsolódik ahhoz, ami vele történt az időmérő előtt az ütközéssel. Elmondta, hogy néhány ember ujjongott emiatt. Ezek a rajongók örültek, hogy Lewis nem tudta tovább folytatni.”

„Független attól, hogy kedvelsz valakit vagy sem, nem jó dolog ezt tenni, ha valaki balesetet szenved. Minden alkalommal, amikor kimegyünk a pályára, fennáll annak a kockázata, hogy valami történik és eltalálhatjuk a falat, független attól, hogy rendben vagyunk-e. Amikor pedig visszatérsz ezekre a részekre, odabent még mindig benned van, ami fizikailag vagy szellemileg befolyásol. Szóval szerintem ez a vélemény innen jött neki.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

„Egyetértek vele, de ez annyira nehéz, mert a rajongó, ha nem versenyez, akkor soha nem kerül ilyen helyzetbe. Nem tapasztalja meg azt, amit mi csinálunk, és ez olyan, mint amikor mi egy boksz vagy UFC küzdelmet nézünk és az jó kedvre derít, majd azt mondjuk, hogy 'gyerünk, folytasd a harcot, kelj fel és csinálj egy kis vért'. Szóval nagyon eltérő módon cselekedhetünk, amikor nem vagyunk abban a helyzetben, tehát ezek az emberek csak egy olyan sport rajongói, akik nem versenyeznek, így nehéz megérteni a helyzetet.”

„Csak annyit tudunk kérni tőlük, hogy ha egy valódi rajongóról beszélünk, akkor tisztelje azt, amit csinálunk. Valószínűleg ez minden, amit kérhetünk. Szerencsére én még nem voltam ilyen helyzetben, és nem is kívánom senkinek, mert csak akkor tudtam meg ezt, amikor olvastam a történetet, amit Lewis mondott. Legyen szó riválisról, vagy bárki másról, akit nem kedvelünk, így nem viselkedhetünk. Ha egy gyerekről van szó, akkor ez valahol várható is, de a felnőttektől már nem. Remélem, hogy jobban fognak viselkedni.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.