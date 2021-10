Ricciardo szerint ez kell ahhoz, hogy idén újra megszorongassák a Red Bullt és a Mercedest

Daniel Ricciardo egy majdnem 9 éves várakozásnak vetett véget, amikor megnyerte a 2021-es Olasz Nagydíjat a McLarennel, ráadásul egyből egy 1-2-t könyvelhettek el, miután Lando Norris lett a 2.

Norris maga is nagyon közel került ahhoz, hogy a pole-pozíció megszerzése után a futamgyőzelmet is megszerezze Szocsiban, azonban a futam végi esőben rossz döntést hoztak a gumiválasztással kapcsolatban.

A McLaren az erős eredményeikkel megszilárdította a helyét a konstruktőri bajnokság 3. helyén, azonban a csapat továbbra sem lát arra sok esélyt, hogy továbbra is tényező legyen a futamgyőzelmekért folytatott csatában, miután Ricciardo szerint az eddigi eredményeik is az adott pálya karakterisztikájától függtek.

„Az biztos, hogy többet harcoltunk ellenük (Mercedes, Red Bull) az elmúlt pár héten” – mondta Ricciardo még az első szabadedzést megelőzően. „Lando mindig is közel volt hozzájuk, és én szénám is egyre jobban áll.”

„Lando tempója nagyon erős volt a száraz pályán (Szocsiban), de szerintem még mindig a pálya tulajdonságai miatt kerülünk oda, nem hiszem, hogy csapatként mindenhol általánosan ennyire jók lennénk.”

„Ott, ahol azonban fekszik nekünk a vonalvezetést, tényleg ott lehetünk a két legjobb csapat mellett.”

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl hozzátette, hogy az idei céljuk továbbra is az, hogy legyőzzék a Ferrarit a konstruktőri bajnokságban.

„Ha a teljes képet nézzük, akkor én is egyetértek azzal, hogy a pályaspecifikus volt a formánk, ugyanakkor a folyamatos fejlesztéseinkkel szerintem nagyot léptünk előre a többi vonalvezetésen is, ahogyan azt láttuk például Magyarországon is” – utalt Seidl Norris időmérős 6. helyére, amit a jó rajtjával akár dobogós helyezésre is válthatott volna, ha nem tarolja le a britet Valtteri Bottas.

„Földhözragadtan kell megítélnünk a saját teljesítményünket, de legalább minden adott ahhoz, hogy magunk mögött tartsuk a Ferrarikat. Amikor pedig lehetőség nyílik a dobogós helyekre, ki akarjuk használni a lehetőségeinket.”