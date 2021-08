Ricciardo szerint ennyire realisztikus a csapatok szimulátora és a Codemasters játéka a valósághoz képest

Daniel Ricciardo a Motorsport.com-nak adott interjújában elárulta, hogyan változott meg a hozzáállása a szimulátorozáshoz, ennek keretein belül pedig szóba jött az F1 hivatalos játékának legújabb kiadása is, amelyre a koronavírus-járvány berobbanása után minden korábbinál nagyobb hatással voltak a valódi pilóták, mint Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, vagy George Russell.

Az F1 2021-nek Ricciardo lett az egyik nagykövete, így az idei játék készítése során ő is közvetlen visszajelzésekkel segítette a Codemasters fejlesztőit, és elmondása szerint – bár egyértelmű, hogy a játék nem adja vissza teljesen, milyen is Forma-1-es autót vezetni, vannak részletek, amelyekben sokat javult a simcade-nek címkézett játék.

„Ha kicsit visszagondolok, korábban a rázókövet és a füvet sem lehetett érezni, minden nagyon lapos volt, semmi visszajelzést nem kapták a kontrolleren keresztül. Minden pálya egyformának érződött, nem igazán sikerült átadnia a szintkülönbség-változásokat, ma ebben sokkal jobb lett a játék.”

„Sokkal részletesebben lehet érezni, ahogyan az autó csúszkál, korábban ez sokkal inkább hasonlított az arcade műfajra: vagy 100% tapadásod volt, nagy nulla, nem éreztél átmenetet. Az F1-ben a köridő legnagyobb részét a kigyorsításon találod, ha hamarabb tudsz egy picit rálépni a gázra, annyira erősek a motorok, hogy az mindenképpen meglátszik az idődön.”

„A videójátékokban a köridőön leginkább úgy tudtál javítani, hogy későn fékeztél, ráhagyatkoztál az assistokra, de most az, ahogyan a leggyorsabb vagy, az megegyezik a pályán látottakkal. Lassan érkezünk a kanyarokban és gyorsan is távozunk, így lehetsz a leggyorsabb, szóval ez is valóságosabbá vált a játékban.”

Arra a kérdésre, hogy az F1 2021 hol áll a csapatok által használt szimulátorokhoz képest, Ricciardo úgy válaszolt, hogy „közeledett”.

„Vannak alulértékelt dolgok, mint például, hogy a pályák mennyire hasonlítanak az igazira (a profi szimulátorokban), mind kinézetben, mind érzetben. Ez az a terület, amelyek a szimulátorok szinte tökéletesek, mert a csapatok mindent le tudnak mérni a pályán, amit utána bevisznek a szimulátorba. Ezen a területen az F1 videójátéka is sokat fejlődött.”

„Olyan területeken is, mint a kerekek blokkolása, a tapadás, és még egy pár dolog, de nehéz számszerűsíteni ezeket. Mindig is azt mondtam, hogy a profi szimulátor kb. 80%-ban felel meg az igazi autónak, míg az otthoni játékok eddig talán 30%-on álltak. Most azonban már jóval 50% felett vannak.”