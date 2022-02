Ricciardo szerint az új autóval sem szűnnek meg a problémái

Daniel Ricciardo korábban maga is elismerte, hogy tavaly számos problémával küzdött, amelyekre nem számított és annak ellenére sem bízik a gondok azonnali megszűnésében, hogy természetesen a wokingiak is új konstrukcióval vágnak neki 2022-nek a szabályváltozások bevezetésének köszönhetően.

Az ausztrálnak nem ment zökkenőmentesen az új csapatba való beilleszkedés, elsősorban az okozott számára problémát, hogy a korábbival ellentétben már nem ő volt egyértelműen aktuális csapatának első számú versenyzője és az új konstrukció sem volt kényelmes számára.

Ezzel együtt, most abban bízik, hogy az előttünk álló világbajnoki küzdelmek során könnyebben tud majd alkalmazkodni az új autóhoz, de úgy véli, korábbi nehézségei nem szűnnek meg varázsütésre ezzel. „A vezetési stílusom finomításával igyekszem alkalmazkodni az új szabályokhoz. A tavalyi autóval is fokozatosan javultam, és ebben most is bízok."

Még több F1 hír: Latifi már túljutott az Abu Dhabi Nagydíj utáni „trükkös pár napon”

Annak ellenére, hogy Norris a komplett 2021-es idény során jobb teljesítményt nyújtott Ricciardónál, mégis az ausztrál érte el a wokingiak legkomolyabb sikerét, amikor sikerült megnyernie az Olasz Nagydíjat szeptemberben, ami a csapat első sikere volt 2012 után.

A McLaren ezen a héten pénteken mutatja be új versenygépét, az MCL36-ot, de ahogy azt korábban a csapatból többen is elmondták, ez egyelőre még nem a végleges konstrukció lesz, az első komolyabb frissítési csomagot csak a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon vetik be.

A számítógépes fegyve, amely előnyhöz juttatta az F1-et az új szabályok megalkotásakor