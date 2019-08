Ricciardo szerint az eredmények nélkül nem jönnek a szponzorok sem

Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo mindketten a Red Bull tehetségeket felkaroló programjában kezdték meg autóversenyzői pályafutásukat, és mindketten le is húztak pár évet az osztrák csapatnál, ki több, ki kevesebb sikerrel.

Ezzel kapcsolatban még Vetteltől kérdezték korábban, hogy mit gondol arról, mi lehetett volna akkor, ha nem áll be mögé az istálló. Hasonló kérdést kapott Daniel Ricciardo is, aki 2014 és 2018 között volt a csapat versenyzője. Ő úgy gondolja, azért teljesítmény nélkül nehéz áttörést elérni még akkor is, ha az ember mögött komoly nevek állnak:

„Én 17 évesen kaptam először támogatást a Red Bulltól, az első évem után, ahol tudtam Európában is versenyezni. Szerencsére nem volt nagy problémám azzal, hogy szponzorokat találjak. Azelőtt többnyire a család, és a barátok segítettek – apámnak volt pár szerencsés ismeretsége. Aztán felkarolt a Red Bull, de szerintem az eredményeimnek volt ez leginkább köszönhető.”

Még több F1 hír: Hulkenberg is új sisakot villantott Hockenheimben

„Persze, a személyes tulajdonságaink azok, amik segíthetnek nekünk szponzort találni, és akiktől külső forrásból számíthatunk bevételre. De én úgy vettem észre, hogy ez teljesítmény nélkül semmit sem ér. Pénzügyi szempontból egyértelműen fontos, hogy a pályán kívül is el tudja magát az ember adni, rengeteg bevétel jön abból. Nézzék meg Hamiltont, milyen sikeres az életben is. Nem hiszem, hogy az öt világbajnoki trófeája nélkül is ugyanitt tartana azonban."

Az Alfa Romeo hivatalos F1-es eSport-versenyzője, Bereznay Dániel ezúttal Bakuban ment világrekordot, miközben egy-két érdekességre is felhívta a rajongók figyelmét, akik szintén az F1 2019-ben mérettetik meg magukat.