Ricciardo szerint a Renault levetkőzte a „félénk” hozzáállását

Daniel Ricciardo 2018 végén hagyta el a Red Bullt, és csatlakozott a gyári Renaulthoz, azonban mindössze 2 szezon után továbbállt, és idén már a McLarennél fog versenyezni.

Az ausztrál pilóta egy csalódást keltő 2019-es szezon után tavaly két dobogós helyezést is szerzett, a Nürburgringen és Imolában is egyaránt a harmadik helyen végzett, ezek a Renault első top3-as eredményei is voltak a csapat 2016-os visszatérése óta.

Ricciardo elmondása szerint sokkal magabiztosabbak voltak az enstone-i gyárban dolgozó csapattagok a szezon végén, mint amikor odaigazolt, és megérti, hogy ezt a relatíve sikertelenség táplálta.

„Sokkal magabiztosabbak lettek a csapatban dolgozók” – nyilatkozta Ricciardo egy sajtótájékoztatón, amin a Motorsport.com is részt vett. „Ott volt ez a „igen, csináljuk, sikerülni fog” érzés, míg pár éve még egy sokkal félénkebb környezetbe érkeztem.”

„Ezzel nem kritizálni akarom a csapatot, egyszerűen nem voltak ehhez hozzászokva. Évek óta nem voltak sikeresek, szóval mindenkibe begyűrűzött egy kicsit a kétség.”

Annak ellenére, hogy ismét csak a konstruktőri bajnokság 5. helyét szerezte meg a Renault, és Ricciardónak nem is jött össze a futamgyőzelem, elmondása szerint ő sikeresnek könyveli el karrierjének Renault-s korszakát.

„Ha nagyon általánosítani akarok, akkor azt mondanám, hogy sikeres volt” - mondta Ricciardo. „Szerintem különböző szintjei vannak a sikernek, az abszolút az lett volna, ha két év alatt bajnoki címet nyerünk, de az, hogy párszor a dobogóra állhattam, egyértelműen sikeressé teszi számomra ezt a korszakot.”

„Szó sincs arról, hogy szerencsésen az ölünkbe hullottak az eredmények, hiszek abban, hogy megérdemeltem voltunk ott. Olyan sokszor voltunk negyedikek, de végre sikerült. Szerintem látható a csapat átalakulása is, a munkát elvégeztük tavaly, a lerakott alapok meghozták a gyümölcsüket, és nagyon sokat tanultunk 2019-ből.”

„Természetesen nem miattam van az ez az egész, de én folyamatosan adtam a visszajelzéseket, és próbáltam mindenkinek segíteni, hogy újabb szintre jusson el. Ebből a szempontból én ezt sikernek könyvelem el.”

