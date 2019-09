Ricciardo szerint a Renault elégedett lehet, csak nem az eredménnyel

Daniel Ricciardo és Nico Hulkenberg motorcsere miatt rajbüntetést kapott, ez alapjaiban határozta meg a Renault-nak a helyzetét Belgiumban. Végül a német a nyolcadik helyen ért célba, csapattársa viszont csak a 14. lett. Ricciardo szerint ennek oka, hogy már az első kanyarban ütközött Lance Stroll-lal, és a kanadaival való találkozás eredményeképpen megrongálódott az autó jobb oldala. Az ausztrál innentől jelentős hátrányba került, elmondása szerint az autója messze kisebb leszorítóerővel teljesített, ezért nem volt esélye a pontszerzésért küzdeni.

"Pedig ígéretes volt, és még a versenyen, törött autóval is, elég jól tartottuk magunkat. Az egész hétvégét tekintve pedig elmondható, hogy nagyon erős volt a tempónk. És még most jön pár kisebb leszorítóerőt igénylő pálya, mint Monza, ahol ez elég biztató lehet. Szóval csak így kell folytatni. Most kihagytunk egy dupla pontszerzést, de ezen túl kell lépni" - mondta Ricciardo.

Az ausztrál szerint a Stroll-lal való ütközése után az autó annyi leszorítóerőt vesztett, amellyel minden körben nagyon "trükkös" volt beszáguldani az Eau Rouge-ba. Ennek ellenére Ricciardo nem érezte annyira a többiek erőfölényét, még ha a végén nagyon sokan le is hagyták.

"Az autó teljes jobb oldala, például a padló, majdnem teljesen hiányzott. Nem azt mondom, hogy sérült volt, hanem, hogy nem volt meg. Ahogy megtörtént a eset, azonnal jeleztem, és amikor bementem az Eau Rouge-ba, éreztem, hogy az autó rozoga, szóval ki kellet állnom. Azt hittem, hogy vége a futamnak, mert úgy éreztem, hogy túl sok a sérülés, de mi csak feltettük a közepeseket és mentem tovább. És még így sem tűnt olyan nagyon erősnek a többiek sebessége" - mondta Ricciardo.

"Úgy voltunk vele, hogy menjünk, aztán majd meglátjuk, mi lesz. És elég sokáig a hetedik helyen haladtunk, nem is nagyon akartam elhinni, de akkor úgy nézett ki, hogy lehet néhány pontunk. Ezekkel az autókkal mostanában már elég könnyű feladat az Eau Rouge, de most minden körben visszatartottam a lélegzetem, mert nehezen kezelhető volt. De összességében büszke vagyok rá, hogy olyan sokáig kitartottunk, de a végén ennél többet nem tehettünk" - mondta a Renault versenyzője.

