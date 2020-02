Ricciardo szerint a Mercedes a kanyarokban sokkal gyorsabb

A Renault tavaly elvesztette a konstruktőri negyedik helyet, miután a McLaren hatalmas fejlődést bemutatva beelőzte. A francia gyári istálló nagyon fogadkozott, ám idén a McLarent is előzni látszik a Racing Point.

Daniel Ricciardo tavaly érkezett a Renault-hoz, vagyis idén már a második szezonját kezdi meg a franciáknál, az ausztrál a pénteki nap után elégedett volt, 1:16.276-tal végzett az élen péntek délelőtt.

"Van egy trófeátok a számomra? Remek érzés" - mondta az az első hely megszerzése kapcsán. "Két érzés dolgozik bennem, az egyik, hogy ez limitált eredmény, csak teszt a C5-ös keverékkel, és tudom, hogy másik is mentek ezzel. Lewis is ezzel ment, de persze a Mercedes még mindig sokkal gyorsabb nálunk."

"Nem feltétlenül izgat az első hely, de ha a C5-öt felrakva mondjuk csak a hatodikok lettünk volna, akkor nagyon csalódott lennék. Elég jó, így legalább képesek voltunk egy jó körre. Képesek voltunk egy relatív jó gumit sokáig használni, ez pozitívum" - tette hozzá Ricciardo.

"De persze azzal is mindenki tisztában van, aki már a Forma-1-ben van egy ideje, hogy ez nem feltétlenül az, amit majd Melbourne-ben is csinálni akarunk. Valtteri a múlt héten az 1:15-ös idővel nagyon gyors volt, de azt hiszem, hogy mi most a második legjobb időt hoztuk" - mondta Ricciardo.

Ráadásul Ricciardo szerint simán hozni tudta volna Bottas időeredményét is. "Az üzemanyag miatt talán még 1:14-es időt is, legalább 90 kg üzemanyag volt az autóban. Ez elég bátorító. És az is öröm, hogy az első C5-ös szett után a másodikkal találtam 2-3 tizedet, talán egy újabb garnitúrával lesz ott még" - mondta az ausztrál.

"A gyengeség pedig? Azt hiszem, hogy elnézve Bottas múlt heti idejét, és köreit, elmondható, hogy sokkal több hátsó tapadással rendelkeznek, mint mi, de elől is, és ettől nagyobb sebességgel mennek a kanyarokba, és agresszívebben jönnek ki belőle" - mondta Ricciardo.

"A csapat pedig készen áll, ezen a teszten elsősorban a megbízhatóság volt a kérdés, és minden visszajelzés a viry-i gyárba nagyon pozitív volt. Azt hiszem, hogy soha annyi kilométert nem teljesítettek korábban, mint most, és ez nagyon pozitív volt" - mondta a francia gyári csapat erőforrását említve az ausztrál.

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.