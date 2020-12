Ricciardo szerint a fiatal F1-es bizonyította, hogy ő a következő nagy sztár

George Russellt már azelőtt is az egyik legnagyobb tehetségnek tartotta a szakma, mielőtt beugrott volna Lewis Hamilton helyére a Mercedes csapatához a Szahír Nagydíjon, azóta pedig még többen méltatják a 22 éves pilótát, aki korábban GP3-as és F2-es bajnoki címet is szerzett.

Ezúttal Daniel Ricciardo dicsérte a britet, aki szerint a mercedeses hétvégéje előtt sem volt kérdés, hogy nagyon gyors, de sikerült bizonyítania, hogy jól bírja a nyomást a rajtrács leggyorsabb kocsijában.

„Nem csak az számít, hogy elég gyors vagy-e, hanem az is, hogy mennyire bírod a nyomást” – mondta Ricciardo az In The Fast Lane podcastben Russell kapcsán, aki első mercedeses időmérőjén mindössze 26 ezredmásodperccel maradt el Valtteri Bottastól.

Még több F1 hír: Gasly szerint az AlphaTauri beleszólhat a nagyok dolgába

„George-nak nem volt szüksége a pole-ra ahhoz, hogy bizonyítsa a tehetségét, viszont nagyon közel volt ahhoz, hogy ő legyen a leggyorsabb azon a szombaton. Bár a szahíri egy rövid pálya, de így is jól össze kell raknod a köröd, amikor igazán számít.”

A versenyen aztán Russell hihetetlenül peches volt, és hiába állt élre a rajtnál, majd dominálta a versenyt, az elrontott kerékcsere és a lassú defekt miatt végül a kilencedik hellyel és a leggyorsabb körért járó egy ponttal kellett beérnie.

„Igen, az autó valóban fantasztikus, de George így is bizonyította, hogy ő a következő nagy sztár” – mondta elismerően a hétszeres futamgyőztes, aki 2021-ben már a McLaren versenyzője lesz.

Trulli szerint Schumacher és Hamilton győzelme az autón múlik…

Egy 10 perces összefoglaló a 2020-as Le Mans-i 24 órás versenyről, amely meglehetősen fordulatosra sikeredett és végül a 8-as Toyota győzelmével zárult.