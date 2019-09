Ricciardo számára furcsa, hogy Hülkenberg soha nem kapott top-ülést

Nico Hulkenberg az egyik legtapasztaltabb pilótája a Forma-1-nek, de a pályafutása során eddig egy olyan alkalom sem volt, amikor top-ülést kaphatott volna. Pár esztendővel ezelőtt nagyon közel állt ahhoz, hogy aláírjon a Ferrarihoz, de a vezetőség végül Kimi Raikkonen mellett tette le a voksát, aki azóta az Alfa Romeóhoz került.

Hülkenberg az egyik legnagyobb negatív rekorder a Forma-1-ben, mivel nála több dobogó nélküli nagydíja egy versenyzőnek sincs a sport történetéből. Nico előtt már nem egy lehetőség adódott arra, hogy felálljon a dobogóra, ám hibázott, vagy egyszerűen nem volt szerencséje. Az idei Német Nagydíjon nagyon jók voltak az esélyei a kaotikus futamon, de a falban landolt. Talán ez volt az a pont, amikor a Renault úgy döntött, ha Esteban Ocon szabaddá válik, akkor lecserélik a franciára.

Ez így is lett és Ocon jövőre már Daniel Ricciardo csapattársaként fog versenyezni a Forma-1-ben. Az ausztrál a lapunk kérdésére elmondta, kissé meglepte a dolog, mert nem várta azt, hogy Hülkenberg menni fog, akit egy remek és nagyon gyors versenyzőnek tart.

„Meglepett a dolog, és a hét elején még nem volt jele annak, hogy menni fog. Egyelőre nem tudom, hogy milyen tervei vannak. Ha folytatni akarja a versenyzést a Forma-1-ben, akkor remélem, hogy talál valamit. Én csak annyit mondhatok, hogy könnyű vele a munka, és csak végezzük a feladatunkat.” - mondta Ricciardo a lapunk kérdésére, és szerinte nonszensz, hogy ne legyen a társának ülése 2020-ra.

„Nico egy tapasztalt pilóta, aki értékes munkát végez a csapatának. Közösen pedig arra törekszünk, hogy minél több információt adjunk a csapatunknak. Nyugodt a vele való munka és eddig ez elég könnyed is volt.” - tette hozzá Ricciardo, aki szerint a szezon vége előtt még tanulhat a csapattársától és azt várja, hogy keményen fogják űzni egymást.

Nico Hulkenberg, Renault R.S. 19 hits the wall Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

Hülkenberg hatalmas elvárásokkal érkezett meg az F1-be egy lenyűgöző junioros karrier után, mely magában foglalta az F3-as és a GP2-es címet is. Ennek ellenére soha nem kapott top-ülést, ami kissé Ricciardót is meglepte. A Haas vitathatatlanul a legjobb lehetősége lehet a folytatásra, de az Alfa Romeo is az opciói között lehet, ha Antonio Giovinazzinak mennie kell. Ebben az esetben a legtapasztaltabb páros állhatna össze a Ferrari „B” csapatánál.

Ricciardo egy nagyon magas szinten képzett pilótáról beszél, aki már az első Le Mans-i 24 órás versenyét megnyerte 2015-ben. Ez ugyancsak bizonyította a képességeit, de valamiért a top-csapatok nem látták benne a fantáziát, vagy volt jobb nála. A Renault-hoz is nagy tervekkel érkezett, ám azok nem valósultak meg és 3 év után mennie kell.

„Juniorként mindent megnyert, de soha nem volt top-ülése a Forma-1-ben, szóval valószínűleg kissé frusztrált is emiatt. A teljesítménye ugyanakkor idén is igazán jó, most pedig ugyanabban a csapatban vagyok vele, és ha legyőz engem, akkor csak annyit mondhatok, hogy igen, ő egy győztes pilóta. Szóval azt gondoltam, a legjobbal áll elő idén és megpróbálja emlékeztetni az embereket arra, hogy mire képes.”

„Az első néhány futamon ezt láttam tőle és sokat kellett tanulnom, az autót illetően is. Szóval nem lepett meg, amikor az első néhány nagydíjon igen gyors volt, én pedig tudtam, hogy van még egy kis munkám. Ezt követően pedig elkezdtem lendületet szerezni és azóta oda-vissza megy ez a játék, de igen, ő egy gyors versenyző. Ami pedig a technikát illeti, bizonyos területeken van némi hasonlóság közte és Max Verstappen között.” - zárta le mondandóját Verstappen korábbi csapattársa.

