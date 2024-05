Ricciardo Strollról: „Én nem vagyok akkora se**fej”

Stroll a biztonsági autós újraindításnál öklelte fel Ricciardo autóját Sanghajban, aminek következtében az ausztrál esélye elúszott arra, hogy idén először pontot szerezzen az RB-vel. Ricciardo alapból nem volt boldog az incidens miatt, de amikor megtudta, hogy Stroll még csak nem is érzi magát felelősnek, az rendesen felhúzta őt.

A nyolcszoros győztes most Miamiban kifejtette, hogy egyelőre nem beszélték meg a történteket Stroll-lal, de szerinte nem is lenne túl sok értelme a dolognak, ha Stroll továbbra is úgy érzi, nem ő volt a vétkes.

„Nem igazán, mert úgy érzem, nem lesz belőle semmi” – válaszolta Ricciardo, amikor arról kérdezték, kíván-e beszélni ellenfelével. „A bocsánatkérést elfogadnám, mert nem vagyok akkora se**fej. Az viszont, hogy még idáig sem jutottunk el… Nyilván úgy gondolja, semmi rosszat nem csinált, szóval nem sokat lehet erről mondani.”

„Persze, ha esetleg egymás mellé ülünk a versenyzői eligazításon, és szeretne velem beszélgetni, akkor nem fogom figyelmen kívül hagyni.” Ricciardo elmagyarázta, hogy ő a múltban mindig igyekezett tisztázni a kétes helyzeteket versenyzőtársaival, még akkor is, ha nem teljesen ő volt a hibás, mert szerette volna elkerülni, hogy más pilóták céltáblát helyezzenek a hátára.

„Amikor fiatalabb voltam, talán még makacsabb is voltam, ezért nem mindig kértem bocsánatot olyasmiért, ami az én hibám volt. Az utóbbi pár évben viszont, ha kiütök valakit a versenyből, vagy akár csak 50/50-ről van szó, akkor azt mondom: »Nézd, talán jobban is csinálhattam volna, szóval bocsi, hogy tönkretettem a napunkat.« Csak írok egy üzenetet, hogy tisztázzuk a dolgot.”

„Mindannyian ellenfelek vagyunk, de nem akarod, hogy célponttá válj, és nincs szükséged ellenségekre sem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő az ellenségemmé vált. Történt egy baleset, de tovább fogunk lépni. Persze azért nem is akarod azt kapni, amit adsz. Én abban a helyzetben legalább annyit mondanék: »Hé, bocsi haver, máshová figyeltem«, vagy »keményen fékeztél és nem számítottam rá«. Mindegy, csak legyen valami.”

„Szóval igen, rendben van. Nyilván most erről beszélünk még, de én már továbbléptem” – zárta le a témát Ricciardo. Miamiban Stroll eközben szépen kikerülte a történtekkel kapcsolatos kérdéseket, és amikor arról érdeklődtek nála, hogy felkereste-e Ricciardót, akkor elmondta, hogy az ilyesmit zárt ajtók mögött szokás intézni.

