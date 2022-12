Ricciardo sosem hitt abban, hogy ez itt a vége

Miután a McLaren bejelentette, hogy idejekorán felbontják szerződését, egy ideig úgy tűnt, Ricciardo végleg elhagyhatja a Forma-1-et, mivel a középmezőnyben már mindenhol le voltak fixálva a helyek, a Haashoz és a Williamshez pedig nem akart menni.

Végül az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárót követően megszületett a döntés, miszerint a következő szezonban a Red Bull tartalékpilótája lesz, egykori csapatánál emellett szimulációs munkát is fog végezni.

Ricciardo most a Forma-1 Beyond The Grid podcastjának adott interjújában beszélt arról, hogy valójában sosem érezte úgy, hogy ez lesz a vége a karrierjének: „Persze, volt pár pillanat, amikor megfordult a fejemben, hogy na, akkor ennyi volt.”

„De valójában sosem hittem abban, hogy Abu-Dzabi volt az utolsó versenyem. Most sem tudnám megmondani, hogy az volt-e, vagy sem, majd az idő eldönti. De épp ez az, amiért inkább úgy döntöttem, hogy inkább nyerek magamnak egy kis időt ahelyett, hogy gyorsan érzelmi alapú döntést hoznék.”

Mindezek ellenére Ricciardo örül annak, hogy továbbra is a Forma-1 környékén maradhat. Mint mondta: „Még mindig ég bennem a tűz. Éppen ezért nem akartam teljesen kivonulni belőle. Látni akarom, mi fog történni ezzel a tűzzel. Továbbra is csak parázslani fog, vagy teljesen belobban?”

