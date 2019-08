Ricciardo sajnálná, ha Hülkenberg kiesne a körből

A 2019-es pilótakeringő Esteban Ocon Renault-hoz igazolásával kezdődött csütörtökön, a francia versenyző egy év szünet után tér vissza a Forma-1-be, és a franciáknál Nico Hülkenberget váltja. A német neve sokáig a legkomolyabb istállóknál is felmerült, de Hülkenberg évről évre lemaradt a legjobb helyekről, most pedig még az is elképzelhető, hogy kiesik a körforgásból. Mostani csapattársa, Daniel Ricciardo ezt a forgatókönyvet nagyon sajnálná, az ausztrált még a német távozása is meglepte.

"Igen, nem is sejtettem még a hét elején, hogy mi folyik. Nem tudom, hogy most mi a terve. Ha jól tudom, még nem jelentett be semmit. Meglátjuk" - kezdte a Nico Hulkenberg távozásáról szóló hírek kommentálását Ricciardo. "Természetesen maradni szeretne a Forma-1-ben, és én remélem, hogy sikerül magának helyet találni. Neki dolgoznia kell, ez a mi munkánk. Nagyon tapasztalt, régóta van már itt. Nyugodt volt a kapcsolatom vele mostanáig, meglátjuk, mi történik majd vele. Van még együtt hat hónapunk, és biztosra veszem, hogy még mindig van mit tanulnunk tőle, és remélhetőleg sikerül egymást még jobban húzni, ahogy azt eddig is tettük a szezon során."

Hülkenberget korábban top csapatnál is alkalmasnak tartották a bizonyításra, ám könnyen lehet, hogy a Renault-tól való távozással erre már nem lesz lehetősége.

"Úgy érzem, hogy most már kicsit súlyt is jelent ez a vállán. Mindent megnyert juniorként, de sosem kapott top lehetőséget az F1-ben. Igen, talán ez nyomást jelent, de ez egyáltalán nem látszott az idei teljesítményén. És az első futamokon azt is láttam a teljesítményén, hogy mindenáron meg akarja mutatni, hogy mire képes. Szóval egyáltalán nem lepett meg a tempója eleinte, és én jól tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy sok munka vár rám" - dicsérte tovább a szezon végén távozó Hülkenberget. "Látok némi hasonlóságot közte és Max Verstappen között bizonyos területeken, mindketten technikás versenyzők. De azt meglátjuk, hogy alakul a jövő év, nem tudom, merre tart."

Ricciardo természetesen kitért Ocon érkezésére is, és elárult egy eddig nem feltétlenül ismert tényt a franciáról, aki a Mercedes tesztpilótai ülését hagyta el, hogy visszatérhessen az F1-es rajtrácsra.

"Ez a nap híre: Esteban ugyanis ausztrál is, neki van ausztrál útlevele. Nekem pedig monacói van még. De persze marketing szempontból itt a lényeg, hogy a francia csapat francia versenyzőt igazolt. Arról azonban nem vagyok meggyőződve, hogy ez volt a legfontosabb szempont, hiszen, amikor engem szerződtettek, az egyetlen fontos az volt, hogy versenyképes csapatot szerettek volna, és küzdeni a vb-címért. Talán a francia vonal bónuszt jelent, de biztos vagyok benne, hogy a fejlődés és a csapat versenyképessége volt a fő szempont, amikor leigazolták. De persze ez is csak az én spekulációm, a nagy embertől még nem hallottam semmit az ügyről. Meg kell kérdeznem, mi mond" - utalt Ricciardo a Renault csapatfőnökére, Cyril Abiteboulra. "Ez az én dolgom, és egyszerre nem is az enyém. Amíg jól tudunk együtt dolgozni, én csak annyi tudok tenni, hogy mindent megteszek, hogy jobb legyek."

