Ricciardo sajnálja, hogy beleszállt az F1-be, de a véleménye ettől még ugyanaz

A Square Mile-nak adott interjújában Ricciardo kifejtette, hogy az F1 túlságosan is sokszor mutogatja a baleseteket promóciós célokkal, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek helyett inkább az igazi nagy pillanatokra kéne helyezniük a hangsúlyt.

„A tavalyi év során az F1 több olyan listát tett közzé hivatalos platformjain, mint például ’az év 10 legjobb pillanata’, melyek közül nagyjából 8 valamelyik baleset volt. Azt gondoltam, hogy akik ezt készítették, komplett idióták. Talán 12 éves gyerekek ezt szeretnék látni, ami érthető, de mi már nem vagyunk gyerekek. Szerintem tudnak ők ennél jobbat is.”

Az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján Ricciardo kifejtette, hogy már megbánta, hogy keményebb szavakat használt. „Mindenképpen jobban meg kell válogatnom a szavaimat. Ha lehetne, akkor mindenképpen visszaszívnám azt a mondatot. Túl agresszív volt.”

„Jobban is kellett volna menedzselnem ezt a dolgot, hiszen már jó ideje a sportban vagyok. Tudom, hogy úgyis azt fogják kiemelni, szóval jobb munkát kellett volna végeznem ezzel kapcsolatban. Nem tagadom, hogy valóban ezt mondtam, viszont a hangnemet olykor nem úgy adják át, ahogy abban a pillanatban történt.”

„Lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Néha túlságosan is komfortosan érzem magam azzal, aki az interjút készíti, és lehet, hogy túlságosan is könnyedén kezelem” – ismerte be, hogy részben ő is hibás ebben az ügyben.

Bár Ricciardo tehát bocsánatot kért a szóhasználata miatt, a véleménye ennek ellenére mit sem változott. „Úgy éreztem, hogy a tavalyi év elképesztő volt az F1 számára. Sok eltérő pilóta szerzett dobogót, sok izgalmas versenyünk volt, semmiképp sem mondanám unalmas évnek.”

„Úgy éreztem, hogy több hely volt még a sport pozitív pillanatainak bemutatására, a nagy eredmények, az egyes pilóták és teljesítmények kihangsúlyozására. Legyen szó hihetetlen előzésekről vagy ilyesmikről; úgy éreztem, hogy jobb történeteket is el lehetett volna mesélni a balesetek helyett.”

„Ez nyilván csak az én véleményem, de a sportunk szerintem jobb ennél, jobbak vagyunk annál, hogy csak a baleseteket mutogassuk. Úgy érzem, hogy mi vagyunk a legtehetségesebb versenyzők a világon, akik ezeket a lenyűgöző autókat vezetik. Egy incidens tehát általában nem a legjobb pillanatainkat mutatja be.”

„Természetes, hogy hibázunk is, én viszont vélhetően inkább a pozitív momentumokat emelném ki, ha én lennék a főnök. Bocsánatot kértem, persze visszavonnék bizonyos szavakat, de ettől még így vélekedem ezekről a dolgokról” – zárta az ausztrál a témát.

