Ricciardo reméli, hogy idén is folytatódik a rasszizmus elleni küzdelem

Az ausztrál pilóta egy interjú során kifejtette, hogy ő továbbra is motiváltan áll hozzá ehhez a témához, és idén is szeretné segíteni a sorozat inkluzivitással kapcsolatos ambícióit. Ricciardo ezzel elsősorban a futamok előtti térdelésre utalt.

„Nagyon remélem, hogy folytatni fogjuk. Ha tényleg hiszünk ebben és határozottan kiállunk az ügyért, akkor miért fejeznénk itt be.” Ezt a demonstrációt elsősorban Hamilton vezette, Ricciardo pedig úgy látja, hogy így ő is pozitívabban használhatja a platformját és hallathatja a hangját.

Még több F1 hír: Grosjean: A bal kezem már 98 százalékos

Ennek a fontosságát ő is kezdi egyre inkább belátni. „Biztos vagyok abban, hogy tanultam, és továbbra is így szeretnék tenni. Remélhetőleg magamat és a körülöttem lévőket is tudom kicsit tanítani. Ha ez azt jelenti, hogy folytatjuk, amit 2020-ban elkezdtünk, akkor ez mindenképpen jó dolog.”

„Úgy gondolom, hogy ez a lényeg: a bátorság felépítése. Ha van mit mondanod, akkor azt hallani is kell az embereknek. Ha tényleg hiszel benne, akkor nem látom, miért ne lehetne ezt csinálni” – zárta Ricciardo, aki tehát támogatja a futam előtti letérdelést és az egyéb megnyilvánulásokat, melyek a jó ügyet szolgálják.

Ma lett 25 éves a Brazíliában Hamiltont legyőző Gasly

On the Line előzetes