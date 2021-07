Ricciardo reméli, a „teljesen eltérő” Hungaroring megmutatja, hogy valóban visszatért

Miután két hete legjobb mclarenes eredményét érte el Silverstone-ban egy ötödik hellyel, az ausztrál szerint a teljesítménye egy teljesen eltérő pályán megmutatja majd, hogy mennyit sikerült igazából javulnia új csapatánál.

A futamelőzetesében azt is kiemelte, hogy mennyire szereti hazánk aszfaltcsíkját, hiszen már nyerni is tudott nálunk. „Alig várom, hogy visszamenjek Budapestre. Ez az egyik kedvencem a naptárban, és már sikerült itt nyernem.”

„Nagyon keskeny és technikás helyszín, ahol sok leszorítóerőre van szükséged, de ez csak hozzáad a kihíváshoz és az izgalmakhoz az én szemszögemből, mert egy igazi versenyzői pálya. Az előzés elég nehéz tud itt lenni, ezért mindent beleadunk, hogy szombaton a legjobb eredményt érhessük el.”

„Ahogy mindig, most is az lesz a cél, hogy minél több pontot szerezzünk, és folytassuk a konstruktőri bajnokságban a jó szereplést. Ha itt is össze tudom rakni magam, akkor az vélhetően jobban megmutatja majd, hogy hol tartok, és a világ tudtára fogom adni, hogy visszatértem!” – mondta Ricciardo a mostani hétvége fontosságáról.

A csapatfőnök, Andreas Seidl eközben nem számít a lehető legkönnyebb hétvégére, ezért tudja, hogy maximalizálniuk kell a lehetőségeiket, hogy a Ferrari előtt maradhassanak. „A csapat, Lando és Daniel is fantasztikus munkát végezett eddig, amely révén ilyen jól állunk a pontversenyben.”

„Ugyanakkor tudjuk, hogy még messze a vége, a momentum pedig egy nehéz hétvége után egyből megfordulhat. A Hungaroring kihívásai talán nem illenek a kocsinkhoz annyira, mint néhány másik helyszíné, de a harmadik helyért zajló csata főként azon fog múlni, hogy miként teljesítünk azokon a pályákon, amelyek nem feltétlenül játszanak a kezünkre.”

