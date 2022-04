Ricciardo: remélhetőleg nem hamis képet látunk

Persze, volt honnan előrelépnie a McLarennek, amely már az utolsó előszezoni teszteken komoly fékhűtési problémával szembesültek, majd az idénynyitó Bahreini Nagydíjon esélyük sem volt a pontszerzésre.

A dzsiddai folytatás már jobban sikerült, hiszen Lando Norris a hetedik helyen ért célba, ám Daniel Ricciardonak egy technikai probléma miatt fel kellett adnia a szaúdi versenyt és újfent pont nélkül maradt.

Az ausztrál pilóta nagyon várta a melbourne-i visszatérést, amely az első két szabadedzés után kifejezetten biztatóan alakul a wokingiak szempontjából. Norris és Ricciardo mindkét edzést az első tízben zárta és úgy tűnik, folyamatos a fejlődésük.

„Remélhetőleg nem hamis képet látunk. Az autó jól mozgott, ez a pálya is fekszik nekünk. A hatos kanyar mindig is szórakoztató volt, de most még gyorsabb és élvezetesebb átszáguldani rajta. A kanyar kijáratánál szinte elrepülsz a rázókőről“ - mondta Ricciardo.

„Abban bízom, hogy szombaton tovább fejlődünk. Bízunk az autóban, ez a nap remekül sikerült és sikerült előrelépnünk“ - nyilatkozta az ausztrál Melbourne-ben. Azt is elmondta, különösen a közepes keverékű abroncsokon mutatott teljesítményükkel elégedett, ugyanakkor elismerte, a lágyakkal szenvedett.

Sainz nyerte az első szabadedzést Melbourne-ben, feltámadni látszik a McLaren