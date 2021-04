Ricciardo: Remélhetőleg már jövőre harcolhatok a világbajnoki címért!

Daniel Ricciardo meglehetősen gyakran váltott csapatot az utóbbi néhány évben: 2018-ig a Red Bull pilótája volt, 2019-ben és 2020-ban a Renault-nál versenyzett, idén pedig már a McLaren versenyzője.

Az ausztrál pilóta az F1.com-nak adott interjújában elmondta, nem szerepelt a tervei között, hogy ennyiszer vált csapatot, most pedig több mint elégedett a McLaren utóbbi években mutatott fejlődésével – a wokingi istállóval 2023 végéig írt alá.

„Nyilvánvalóan az utóbbi néhány évben többször is csapatot váltottam. De ez egyáltalán nem volt megtervezett. A csapatváltás rendkívül stresszes és sok munkával jár, most viszont úgy érzem, hogy a McLaren nagyon stabil alapokat fektetett le. Ha sikerül erre építenem és hozzáraknom a magamét, akkor szerintem a világbajnoki címért is harcolhatok. Remélhetőleg már jövőre.”

Az ausztrál tehát nem rejti véka alá, hogy minél hamarabb dobogókat és győzelmeket akar szerezni új csapatánál, és kiemelte, ő akarja jelenteni a különbséget.

„Egyértelmű, hogy azt akarom, hogy a nevem ott szerepeljen néhány trófeán a McLaren Technológiai Központban. Ez a célom, és úgy akarok visszatekinteni erre az évre, hogy elmondhassam: én jelentettem a különbséget.”

„A McLaren valami csodálatosat hozott lére, főleg az utóbbi 24 hónapban, és azt akarom érezni, hogy ehhez én is hozzájárultam. Szeretnék néhány trófeát a magasba emelni, és azt mondani magamnak, hogy a csapat az én hozzájárulásomnak, vezetésemnek és eltökéltségemnek köszönhetően tudott megtenni még egy lépést” – zárta Ricciardo.

