Ricciardo óriási pénzt kap a Renault-nál: sokkolta a Red Bullt

Egyre több részlet lát napvilágot Ricciardo renault-os szerződéséről. A Daily Mail úgy tudja, hogy a pilóta évi 20 millió fontért fog versenyezni a Renault-nak, ami messze több, mint amit Max Verstappen keres majd az új szerződésével, valamint még a McLaren ajánlatát is felülmúlhatja.

A Red Bull versenyzője, aki ezzel kétszer annyit fog keresni, mint eddig, egy nagyon elit társaságba lép be, és egyúttal az egyik legjobban fizetett sportolóvá válik a világon. És mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a Renault korábban kijelentette, egy versenyzőnek sem fognak csillagászati pénzt fizetni. Úgy tűnik, Ricciardóval kivételt tettek, miközben Nico Hülkenberg ennek a töredékét teszi zsebre.

Közben az is kiderült, hogy Ricciardo egyenesen sokkolta a Red Bullt a döntésével, mivel már mindenben megállapodtak egymással. A pilóta személyesen a Red Bull tulajdonosával, Dietrich Mateschitzzal is tárgyalt, még az elmúlt hónapban az Osztrák Nagydíjon. A Red Bull Ringen hosszasan egyeztettek a szerződésről.

Ricciardo még azt is kiharcolta magának, hogy csak egy 1 éves szerződést kössön a Red Bullal. Sőt, a versenyző egy előre rögzített videós felvételen bejelentette, hogy Milton Keynesben marad. A klipet a Belga Nagydíjig kellett volna elérhetővé tennie az osztrák csapatnak, de az már soha nem fog napvilágot látni.

A Sportsmail azt is megtudta, hogy Ricciardo Christian Horner csapatfőnököt hívta fel, hogy közölje, változott a helyzet. Azelőtt már titkos tárgyalásokat folytatott a Renault-val, és valószínűleg csak arra várt, hogy a franciák igent mondjanak az évi 20 millió fontos fizetési igényre. Ez meg is történt, ami talán Ricciardót is meglepte.

Horner olyannyira meglepődött, hogy először azt hitte, a pilótája csak viccel vele. A hívás csütörtök délután futott be a csapatvezetőhöz, és pénteken meg is történt a bejelentés.

A Red Bull egyelőre nem jelentette be Ricciardo utódját, de a hírek szerint Pierre Gasly a legesélyesebb, így Carlo Sainz elhagyhatja a „bikák” családját. A spanyol a McLarennel folytat nagyon előrehaladott tárgyalásokat.

Fernando Alonso szintén opció a Red Bull listáján, de valószínűleg ismét az egyik saját pilótájukra voksolnak majd.

„Ez volt a legnehezebb döntés, amit a versenyzői karrierem során hoztam, és a 29 Földön töltött évem alatt, is ez volt az egyik, ha nem legnehezebb döntés. Szomorúan fogom elhagyni a Red Bullt. Izgatottan várom, hogy a Renault-hoz csatlakozhassak, de 10 évet töltöttem a Red Bull-nál. 2008-ban csatlakoztam a junior programjukhoz, csodálatos emlékeim vannak, és mindig hálás leszek nekik, hogy náluk versenyezhettem. Úgy éreztem, hogy ez a megfelelő időpont ahhoz, hogy váltsak, és friss startot vegyek valahol máshol, azt gondolom, ez egészséges hatással lesz rám.

Ricciardo idén eddig Kínában és Monacóban tudott diadalmaskodni, az egyéni pontversenyben pedig az ötödik helyet foglalja el, a hátránya Hamilton-tól már 95 pont. Az ausztrál 9 futamot teljesíthet még a Red Bull-nál, mielőtt csatlakozik a francia istállóhoz.

„Izgatottan várom, hogy mi lesz a Renault-nál, de szeretnék köszönetet mondani a Red Bull Racing-nek és a Red Bull vállalatnak mindazért, amit értem tettek. Nagyon hálás vagyok érte, a szívem mélyéről, de még van kilenc futamunk, hogy szétrúgjunk néhány s***et.” – zárta a mindig mosolygós ausztrál.