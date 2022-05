Ricciardo: olyan volt a miami aszfalt, mint a farmom kavicsos útja

Nem aratott osztatlan sikert a pilóták körében a Forma-1 első Miami Nagydíja, a hétvége során és utána is többen panaszkodtak a mezőny tagjai közül a Miami Internatinal Autodrome felületére.

Lewis Hamilton például egy áruház parkolójának aszfaltjához hasonlította a pályát, amelyen gyerekkorában gokartozni tanult, Daniel Ricciardo pedig úgy fogalmazott, az ausztráliai farmján vannak hasonló kavicsos utak.

A McLaren pilótája arról beszélt a sajtó munkatársainak a floridai verseny után, a sok kritika miatt talán elkényeztetettnek tűnhetnek az F1-es versenyzők, de a sportág legújabb helyszíne nehéznek bizonyult vezetés szempontjából, a cseppet sem ideális felület miatt.

A versenyzők folyamatosan arról számoltak be, hogy amikor elhagyják az ideális ívet, nagyon sok volt a törmelék és a piszok a nyomvonalon, így nagyon veszélyessé váltak az előzési manőverek, hiszen pillanatok alatt elveszítették a tapadást.

„Kissé emlékeztetett az út arra, ami a farmomon van Ausztráliában. Egy terepjáróval szórakoztató végig menni rajta, de ezek a Pirelli abroncsok nem igazán alkalmasak erre a laza aszfaltra“ - mondta Ricciardo.

„Jobb lett volna, ha egy kicsit többet tudtunk volna használni a pályából. Amikor követsz valakit és meg akarod előzni, szélesebben kell venned az íveket. Ilyenkor egyértelműen letérsz az ideális ívről.“

„Láttam, hogy pár versenytársam meg is próbálkozott ezzel és össze is ütköztek, mint például Vettelék is, hiszen nem volt tapadás a belső íven. Ez megnehezítette a tiszta versenyt“ - vélekedett az ausztrál.

A McLarennek összességében rosszul alakult az amerikai hétvégéje, Lando Norris ütközött Pierre Gasly-val és idő előtt véget ért számára a verseny, Ricciardo pedig csupán a 13. helyen zárt.

Az ausztrál szerint nemcsak a pálya minősége, hanem a forró időjárási körülmények is feladták nekik a leckét, a miami viszonyokat a párás szingapúri éjszakáéhoz hasonlította.

„Azért is kemények az ilyen versenyek, mert mindenki azért küzd, hogy a lehető legkisebb plusz súly kerüljön az autójára, így nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy három liter vizet tegyünk az itatórendszerbe.“

„A futam végére dehidratálódsz, így sosem elég a folyadék. Bárcsak eredményesebb hétvégénk lett volna, de összességében elmondható, hogy nagy kihívást jelentett ez a nagydíj“ - tette hozzá Ricciardo.

