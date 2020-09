Ricciardo: olyan most az F1, mint az iskola

Mióta a versenyzés újrakezdődött a COVID-19 miatti szünetet követően, a versenyzőknek számtalan szabályt kell betartaniuk. Komoly óvintézkedéseknek kell eleget tenniük, és kötelező odafigyelniük a közösségi távolságtartásra is.

Daniel Ricciardo elégedetlenségét fejezte ki a problémával kapcsolatban, bár elfogadja, hogy ez a sok előírás elengedhetetlen a pilóták, a csapatok és minden érintett személy biztonsága érdekében.

Az ausztrál pilóta a Twitteren osztotta meg gondolatait a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és elmondta, hogy melyik az az öt dolog, ami leginkább hiányzik neki. Például ott van a csapatok és a pilóták közötti tréfálkozások, melyek érdekesebbé tették a versenyhétvégéket. Az új szabályok és előírások miatt azonban bizonyos dolgokat ideiglenesen fel kellett függeszteniük.

Ricciardo a jelenlegi helyzetet az iskolához hasonlította. Mivel minden hét hasonló időbeosztás szerint zajlik és eléggé monoton is, ezért jutott erre a megállapításra. „Kicsit furcsa, bár ha nem szeretsz szocializálódni, akkor ennek biztosan örülsz!”

„Élvezned kell a cirkuszt, amely maga a Forma–1, mivel ez olyan nagy része az életednek, szóval az a kis piszkálódások, az interakciók, a találkozások és hasonlók jelenleg nincsenek meg. Bizonyos szempontból olyan érzésem van, mint az iskolában. Odamész, teszed a dolgod, aztán mész haza, amikor csengetnek!”

A vírus miatt idén teljesen üresek voltak eddig a lelátók. Ez pedig komolyan befolyásolta a versenyek hangulatát. A pilóták is számtalanszor megjegyezték már, hogy mennyire hiányoznak nekik a nézők.

Ricciardo is kihangsúlyozta, hogy mennyire várja már a szurkolók visszatérését. A Forma–1-nek hiányzik a nézők által kreált atmoszféra. Ők éltetik a versenyzőket, az ő szurkolásuk tüzeli fel a pilótákat.

Daniel Ricciardo, Renault F1, on the grid Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Hiányoztok nekünk, úgy értem, hogy nagyon hiányoztok. Olyan sok pillanat van egy hétvégén, amikor feltűnik, hogy nincsenek kint a rajongók. A lista tetején számomra talán a versenyek előtti időszak és a nemzeti himnusz utáni pillanatok állnak” – írta Ricciardo.

Emellett hiányzott még neki az utazás valódi élménye is. Hiába mennek el idén olyan helyszínekre is, ahol korábban még nem, vagy csak nagyon régen jártak, idejük nagy részét a pályán és a hotelekben töltik, várost nézni nem igazán mehetnek. Ricciardónak hiányzik is Austin és Montreal például.

Aztán ott vannak még a versenyzői parádék is. „Nagyon jó hallani a tömeget és magadba szívni az atmoszférát, és ilyenkor kicsit büszke is lehetsz magadra. Előbb-utóbb látni fogsz egy Ricciardo-zászlót vagy egy ausztrál zászlót (azt feltételezem, hogy azok miattam vannak), és ez arra sarkall téged, hogy a legjobb formádat hozd, így kifejezve köszöneted a támogatásukért.”

A mosolygós pilóta persze azt szeretné, ha minél hamarabb visszatérne minden a megszokott kerékvágásba. Azt is elmondta, hogy ez az időszak ráébresztette őt arra, hogy semmit sem szabad garantáltnak venni, mert pillanatok alatt változhatnak a dolgok.

Ricciardo mondandójából is kiderül, hogy a pilótáknak és csapatoknak is egy teljesen új helyzettel kellett szembesülniük az idei szezonban, és ahogyan ők, mi is csak reménykedni tudunk, hogy minél hamarabb visszatér minden a normalitáshoz.

