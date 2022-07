Ricciardo: Nyilván felmerül az emberekben, hogy itt akarok-e lenni

Daniel Ricciardo első mclarenes szezonjában az Olasz Nagydíjon aratott győzelmét leszámítva általában jelentősen elmaradt csapattársa, Lando Norris teljesítményétől, és ez 2022-ben, az új autók érkezésével sem változott.

Emiatt az ausztrál pilóta jövője kérdésessé vált, és a nemzetközi sajtó már el is kezdte találgatni, hogy ki érkezhetne Norris mellé Ricciardo esetleges távozása esetén. Ezt követően a nyolcszoros futamgyőztes egy közleményben tudatta, kitölti a szerződését, 2023 végéig marad a McLarennél.

A Francia Nagydíj csütörtöki napján aztán arról nyilatkozott az ausztrál versenyző, hogy miért érezte szükségét a közlemény kiadásának, és ismét hangsúlyozta, a Forma-1-ben és a brit istállónál akar maradni:

„A közlemény kiadása egyfajta kinyilatkoztatás volt arra vonatkozóan, hogy én döntök a jövőmről. Nyilvánvalóan az emberekben felmerül a kérdés, hogy mit csinálok, mi fog történni, hogy itt leszek-e egyáltalán, és hogy itt akarok-e lenni.”

„A helyzet az, hogy nagyon is itt akarok lenni. Nemcsak a Forma-1-ben akarok maradni, hanem a McLarennél is” – jelentette ki határozottan az ausztrál a Francia Nagydíj sajtótájékoztatóján.

„Még mindig imádom ezt a sportot. Azokon a napokon is, amikor bizonyos szempontból utálok, valójában akkor is nagyon szeretem. A nehézségek is arra motiválnak, hogy újra az élmezőnyben legyek, és hogy találjak módot ennek a megvalósítására.”

„Tehát azt gondolom, még mindig mindennél jobban szeretem a Forma-1-et” – tette hozzá a McLaren versenyzője, akinek tehát eltökélt szándéka, hogy jövőre is a wokingi istállót erősítse.

