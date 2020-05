Ricciardo nyeri a szenzációs Kínai Nagydíjat, Verstappen nekihajt Vettelnek

A nagydíjat teljesen száraz körülmények között rendezték meg Sanghajban, a vártnál sokkal melegebb időjárás mellett. A levegő hőmérséklete 20°C körül alakult, míg az aszfalt a 40°C-ot is elérte, ami inkább a Ferrari malmára hajthatta a vizet, mely akkor különösen jó gumikezelést mutatott az SF71H-val a Mercedes W09-cel szemben, kivéve az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat. Szombaton például az aszfalt hőmérséklete majdnem 25°C-kal volt kevesebb.

Kimi Raikkonen, Ferrari Fotó készítője: Sutton Motorsport Images / sutton-images.com

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnökének üzenete Ricciardónak és Verstappennek a verseny előtt:

„Volt egy megbeszélésünk, aminek az ideje alatt azt mondtam nekik: ’Tiszteljétek egymást, hagyjatok helyet egymásnak. Nem érdekel, mit csináltok a többiekkel, de csapatként dolgozzatok együtt’. Ma lehet szerezni pár pontot, jó versenyautónk van.” - mondta a Sky-nak.

Start: Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Fotó készítője: Sutton Motorsport Images / sutton-images.com

Räikkönen jól kapta el a balesetmentes rajtot, a német csapattársa azonban kivédekezte a finnt, leterelve őt a pálya szélére. Emiatt Bottas és Verstappen is elment mellette. Hamilton nem lehetett túl büszke a startjára, és az első körben csak az 5. helyen állt, közvetlen Räikkönen mögött. Vettel kellően agresszív volt, és már az első métereken kitette a vállát, ami nem segített a csapattársának. Ezzel gyakorlatilag a "vadak" közé dobta a 2007-es bajnokot.

A top-csapatok közül a Red Bull kezdte meg a kerékcseréket, ráadásul egyszerre! Mivel nem túl szorosan követték egymást, lehetséges volt a gyors két kerékcsere ultralágyról közepesre. Egy körrel (19.) később Hamilton futott be. A Mercedesnél is hiba nélküli, és igen gyors volt a bokszkiállás a közepes gumikkal. A 20. körben Bottas a 2. helyről ment ki a gumikért. Valtteri is nagyon kevés időt volt a garázs előtt.

Vettel az élről a 21. körben abszolválta a cserét. A Ferrari nem volt olyan gyors, 2.8 másodperc alatt cserélték le a kerekeket, amivel elvesztették a vezető helyüket Bottasszal szemben. A Mercedes versenyzőjének kivezető köre rendkívül gyors volt, és ennek volt köszönhető a csere. Hiába volt 3 másodperces előnye a Ferrarinak a kiállás előtt, elvesztették azt.

Räikkönent a Ferrari taktikai okokból tartotta kint az erősen kopott lágy gumikon, mivel ezzel Bottas közvetlen mögé került. A „Jégembernek” nem volt más feladata, minthogy lassítsa a németeket, segítvén a csapattársának, aki már azelőtt ledolgozta a hátrányát.

Bottas a 27. kör elején előzte meg a küszködő Räikkönent, röviddel azután Vettel is elment a csapattársa mellett, mindenfajta gond nélkül. Ekkor már égetően közel volt egymáshoz a győzelemért harcoló két pilóta. A 28. körben Räikkönen megkapta a közepes gumikat, és többször már nem ment ki. A finn a 6. helyre esett vissza Ricciardo, Hamilton és Verstappen mögé.

A 30. körben a két Toro Rosso okozott problémát, elsősorban saját maguknak. Gasly és Hartley összeért egymással. A károk nyilvánvalóak voltak, de folytatni tudták a versenyzést. A 14-es kanyarban lévő törmelékek miatt a 32. körben beküldték a biztonsági autót. Ezt a Red Bull azonnal kihasználta a két versenyzőjével, akik lágy gumit kaptak az extra bokszkiállással.

Az élmezőnyből ezzel a lehetőséggel Bottas, Vettel, és Hamilton sem élt. A biztonsági autós fázissal azonban újra egymásra eshetett a mezőny, ami a Red Bull, Hamilton és Räikkönen számára is jó hír volt. A TOP-10 sorrendje az újraindítás előtt: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo, Magnussen, Hülkenberg, Grosjean, Pérez.

A verseny a 35. körben folytatódhatott tovább, amivel gyakorlatilag egy új Kínai Nagydíj vette kezdetét. Az újraindításnál Hülkenberg azonnal előzött egyet, és feljött a 7. helyre. Magnussen bánta a Renault manőverét.

A 37. körben a közepes gumikon autózó Räikkönen újra visszaesett a 6. helyre, DRS nélkül. Ricciardo előzte meg őt egy igen látványos, és határozott manőver végén a gyorsabb lágy tappancsokkal.

A 39. körben Verstappen és Hamilton majdnem összeért egymással. Max milliméterekre volt ettől, majd lesodródott a pályáról, amivel elvesztette a 4. helyét. Ricciardo ezzel átvette a csapattársa pozícióját, aki kissé türelmetlennek tűnt, noha a tempója bőven megvolt a győzelemhez.

A 40. körben jött Ricciardo újabb nagy előzése. Hamiltont fékezte ki, és már ott is volt a harmadik helyen. A Mercedesnek esélye sem volt. Hamilton a 42. körben a másik Red Bullal szemben is elvesztette a csatát. Verstappen másodszorra már nem hibázott, és elment a szenvedő W09 mellett. Ricciardo még ebben a körben megszerezte a második helyet Vettel ellen.

A 44. körben jött az újabb Verstappen-hiba, amit nemcsak ő bánt, hanem Vettel is. A holland túlságosan is határozott akart lenni, és nekihajtott a Ferrarinak. A 7. helyre esett vissza a négyszeres világbajnok, míg a fiatal riválisa az 5. volt, de 10 másodperces büntetést kapott a baleset okozásáért.

A 45. körben Ricciardo emelte a tétet, és egy igen necces előzéssel rukkolt elő. Kemény volt az ausztrál, aki majdnem összeütközött a Mercedesszel, de az élre állt, és azzal a lendülettel el is húzott.

A 48. körben Verstappen újra elment Hamilton mellett a 4. helyért. A pontszerzők között végzett Hülkenberg, Alonso, Sainz és Magnussen is.

A versenyt végül teljesen megérdemelten a szárnyaló Ricciardo húzta be Bottas, valamint Räikkönen előtt. Verstappen az időbüntetésével lemaradt a dobogóról, pedig akár a győzelem is meglehetett volna, de a Red Bull 1-2 borítékolható volt, ha nem hibázik, különösen Vettelnél, aki így csak 8. lett. Még Alonso is elment mellette egy agresszívebb előzéssel.

A két finn szoros befutót ment. A fiatalabbik végzett előrébb, addig Hamilton számára az volt a legfontosabb, hogy hozott pár fontosabb pontot a közvetlen riválisán.

Végeredmény - Kínai Nagydíj

Hely Versenyző Autó Motor Idő 1 Daniel Ricciardo Red Bull TAG - 2 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8.894 3 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 9.637 4 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 16.985 5 Max Verstappen Red Bull TAG 20.436 6 Nico Hulkenberg Renault Renault 21.052 7 Fernando Alonso McLaren Renault 30.639 8 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 35.286 9 Carlos Sainz Renault Renault 35.763 10 Kevin Magnussen Haas Ferrari 39.594 11 Esteban Ocon Force India Mercedes 44.050 12 Sergio Perez Force India Mercedes 44.725 13 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 49.373 14 Lance Stroll Williams Mercedes 55.490 15 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 58.241 16 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1'02.604 17 Romain Grosjean Haas Ferrari 1'05.296 18 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'06.330 19 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1'22.575 20 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 5 laps

