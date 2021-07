Ricciardo: Norris eljutott arra a szinte, ahol Max, illetve én is jártam

Daniel Ricciardo hetek óta a figyelem középpontjában áll, mivel Lando Norris remek teljesítménye mellett ő többnyire továbbra is csak a középmezőny elejében csatázik. Az ausztrál elárulta, hogy szerinte mi áll Norris formajavulása, illetve az ő szenvedése hátterében.

„Beléptem a képbe, és ő megmutatta, hogy megvan a képessége és a tehetsége, de azt is gondolom, hogy az idei évre megcsinálta azt a bizonyos harmadéves lépést is” – jelentette ki Ricciardo a Channel 4 kérdésére.

„Én is megtettem ezt a Red Bullnál, és azt hiszem, hogy Max is megcsinálta ezt, kijavította néhány hibáját a harmadik évre, aztán kiaknázta a benne rejlő potenciált, és azt hiszem, hogy most Lando is ezt teszi.”

„Tehát egyelőre csak meg kell emelnem a kalapomat előtte, elismerve azt, hogy nagyszerűen vezet, nagyon jól összhangban van a csapattal, és ezt az előnyét használja, hogy még előrébb jusson. Tanulnom kell tőle dolgokat, ahol jobban teljesít, használnom kell ezeket, hogy jobb pilótává váljak.”

Fontos azonban hozzátenni, hogy a Daniel Ricciardo és Lando Norris között fennálló különbség nemcsak azért alakult ki, mert a fiatal brit tehetség erőn felül teljesít, hanem azért is, mivel az ausztrál messze nem tudja a legjobbját nyújtani az idei McLarenben.

„Az egész a kanyarodással kezdődik, a kanyar bejáratától” – magyarázta Ricciardo. „Sokszor panaszkodnak a tapadásra vagy valamire a kanyar kijáratánál, de a sok idő a bejáratnál marad, ha nem tudod megfelelően pozícionálni az autót.”

„Úgy gondolom, azzal szenvedtem valójában, hogy úgy fordítsam be az autót a kanyarba, ahogy nekem megfelelő. Ha megnézzünk néhány erősségemet abból az időből, amikor a Red Bull-lal vagy a Renault-val versenyeztem, akkor látható, hogy a fékezéssel történő egyensúlyozás a kanyarban volt az erősségem, és most ez az autó sokkal érzékenyebb erre.”

„Szóval másfajta vezetési stílust igényel ez a terület. És azt mondanám, hogy ezen a dolgon kell továbbra is dolgoznom. Ez az egész két okból fáj nekem: szenvedélyes vagyok, és hiszek benne, hogy meg tudom csinálni.”