Ricciardo nem neheztel Piastrira és Webberre: az üzlet az üzlet

Bár hivatalosan még nem erősítették meg a szerződtetését, miután a McLaren is arra vár, hogy az FIA szerződésekkel foglalkozó panelje (CRB) nekik kedvező döntést hozzon, Oscar Piastri 2023-ban minden bizonnyal a McLaren versenyzője lesz, miután a menedzsere, Mark Webber megtalálta jobb alternatívát talált a Williamsnél (azt továbbra sem tudjuk, hogy amikor Piastri aláírt a McLarennel, tisztában volt-e Alonso terveivel).

Miután a McLaren is kiszimatolta, hogy valós esélyük van Piastri szerződtetésére, „közös megegyezéssel” felbontották Ricciardo szerződtetését, akinek szintén nem volt érdeke, hogy egy harmadik rossz szezonnal tovább rombolja az F1-es karrierjét.

Bár Ricciardo jövője így az F1-ben kérdéses, a nyolcszoros futamgyőztes nem neheztel a honfitársaira, amiért kitúrták a McLarentől.

„Őszintén, még mindig nem tudom, hogy mit tartogat a jövő Oscar számára” – mondta Ricciardo arra a kérdésre, hogy az elmúlt hetek történéseit lehet-e „tipikus” F1-es üzletnek hívni.

„De ez már csak ilyen, az üzlet az üzlet itt is. Mark csak a munkáját végezte Oscar érdekeit szem előtt tartva, ezt nem is személyes támadásként fogom fel. Oscarnak pedig szerintem így garantált helye lett a 2023-as mezőnyben. Honfitársamként szurkolni is fogok neki.”

Ricciardo azt is hozzátette, hogy ő személyesen nem beszélt egyikükkel sem az elmúlt időszakban.

„Nem volt okuk megkeresni engem, biztos vagyok benne, hogy van elég dolog, amivel foglalkozniuk kell, ahogyan nekem is rendbe kell kapnom saját magamat” – mondta Ricciardo, aki szerint felesleges a történések miatt a McLarent hibáztatni.

„Úgy látom, sokakat érintett érzékenyen ez a döntés, de ez csak üzlet, mint mondtam, Mark csak a munkáját végezte. Egyértelmű, hogy mi sem ezt a végeredményt akartuk elérni, amikor csatlakoztam a csapathoz, de a valóság közbeszólt.”