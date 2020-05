Ricciardo nem lesz kivételezett a McLaren-Mercedesnél

A McLaren rövid időn belül ismét versenyzőt cserél a Forma-1-ben. 2019-et egy teljesen új párossal kezdhették meg az újonc Lando Norrisszal, és a tapasztalt Carlos Sainz Jr-rel, aki előtte a Toro Rossónak és a Renault-nak versenyzett.

A duó remekül működött, a pályán kívül is, és amikor úgy tűnt, hogy 2021-re is marad a páros, Sainz aláírt a Ferrarihoz, mivel Sebastian Vettel az év végén távozik Maranellóból. Az olaszok a spanyol mellett tették le a voksukat, akivel már tavaly év végén megkezdték az egyeztetéseket.

Ezzel párhuzamosan a McLaren is tárgyalni kezdett Daniel Ricciardóval a kialakult helyzet miatt, aki a Renault-t hagyja ott a britek kedvéért. A hírek szerint akár több min 90 millió eurót is kereshet a McLarennél eltöltött 2 éve alatt, ha hozza az eredményeket.

Andreas Seidl, a McLaren csaptafőnöke a Sky-nak adott interjújában azonban egyértelművé tette, hogy Ricciardo sem lesz kivételezett pilóta Wokingban. A német szakember nem híve ennek, és sokkal inkább arra koncentrál, hogy mindkét versenyzője megkapja a lehetőséget.

„Biztosíthatom önöket, hogy mindaddig, amíg a csapat menedzsere vagyok, soha nem lesz első számú szerep az istállónál.” - mondta határozottan Seidl, akinek az érkezésével nagyon stabillá vált a McLaren szerkezete.

Seidl hozzátette, tekintettel az előttük álló útra, nem engedhetik meg maguknak, hogy csak egy versenyzőre koncentráljanak. „Számomra fontos, hogy egy erős csapatunk van, ahol közösen dolgozunk, és ehhez két egyenlő versenyzőre van szükség.”

A McLaren amiatt is maradna a bevált receptnél, mert Sainz és Norris megmutatta, hogy ez működik. „Szerintem ez a jövőben Daniellel is csodálatosan fog működni. Ők egy nagyszerű páros lesznek, a sport szempontjából is. A lehető legjobb módon tudjuk képviselni a McLarent, mint márkát, valamint a csapatunkat.”

Ricciardoo 2011 óta versenyez a Forma-1-ben. Ezen időszak alatt versenyzett a HRT-nek, a Toro Rossónak, a Red Bullnak és a Renault-nak. Most pedig a McLaren pilótája lesz, ami azt jelenti, hogy egy újabb szerkezetet ismerhet meg. Ezzel a világ egyik legtapasztaltabb pilótája lesz.

A McLaren azonban továbbra is a felzárkózás fázisában tart. 2015 és 2017 között sokat szenvedtek a Hondával, mert a partnerség nem működött. 2018 óta a Renault motorjait használták, de az első nagy lépést csak tavaly tudták megtenni, amikor negyedikek lettek. 2020-tól pedig úja a Mercedes erőforrásaival fognak rajthoz állni.

