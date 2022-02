Ricciardo: nem ismertem az erősségeimet a tavalyi szenvedés előtt

A McLaren péntek este, tulajdonképpen fő műsoridőben mutatta be 2022-re készített MCL36-osát, a leleplezésen pedig az istálló pilótái, Lando Norris és Daniel Ricciardo is megszólaltak. Az ausztrál pilóta többek között arról mesélt, a tavalyi idény előtt nem is igazán ismerte az erősségeit, de a küzdelmes évad arra kényszerítette, hogy mélyre ásson és módosítsa vezetői stílusát.

Ricciardo beismerte, hullámvasútként élte meg első McLarenes szezonját és kezdetben nehezen tudta felvenni a tempót csapattársával. A nyári szünet után azonban emlékezetes győzelmet aratott Monzában, megszerezve a wokingi alakulat első futamgyőzelmét 2012 óta.

Helyenként úgy tűnt, az ausztrál vezetési stílusa nem passzol az MCL35M-hez, de a szabályok változása és az új generációs autók tiszta lapot nyitnak számára. Ricciardo úgy érzi, rengeteg tanulságot vonhat le a tavaly átélt nehéz pillanataiból, amelyek segítségével megtanulta, mik az erősségei Forma-1-es versenyzőként.

„Sok mindent tudok hasznosítani ebből az időszakból a jövőben, egészen egyszerűen azért, mert ez világított rá, melyek a valódi erősségeim. Tudtam, hogy tudok nagyon gyorsan versenyezni, de azt hittem ez azért van, mert van vér a pucámban a nagy sebességű kanyarokban és azért, mert lazán vezetek.“

"Azt gondoltam, oké, ez tett gyorssá az előző években, ez adott önbizalmat nekem, hogy jobb lehetek másoknál, ezt mégsem sikerült megmutatnom az autóban. Ekkor jöttem rá, hogy dolgoznom kell saját magamon.“

„A valóság az, hogy a problémák nem egyik napról a másik napra oldódnak meg, folyamatosan dolgoznom kell magamon. A vezetési stílusom az autóhoz kell igazítani, hogy a legjobb teljesítményt tudjam kihozni belőle és magamból. Az ember könnyebben rájön a gyengeségeire, de számomra nagy lépés volt, hogy megértettem, miért vagyok gyors, amikor gyors vagyok.“

