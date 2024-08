Ricciardo nem irigykedik a McLaren sikerére, amit nem igazán tud hova tenni

Egyelőre úgy tűnik, hogy a McLaren lett a legerősebb csapat a Forma-1-ben, hiszen több győzelmet is arattak idén, ráadásul a dobogón is rendre ott pezsgőzhetnek legalább az egyik pilótájukkal, ha nem mind a kettővel.

Az utolsó Forma-1-es sikerét szintén a McLarennel ünneplő Daniel Ricciardo nem igazán érti, hogyan lehettek képesek a wokingiak ennyire felfejlődni, ugyanis az ő idejében nem mutatkoztak a „feltámadás” jelei a csapatnál.

„Nyilvánvaló, hogy az ott töltött időm nagy része inkább küzdelem vagy kihívás volt” – elevenítette fel a McLarennél töltött időt Ricciardo. „Szóval, nézd, megjósoltam ezt? Nem fogom azt mondani, hogy igen, mert nem hiszem, hogy igen.”

„Szóval azt hiszem, ebből a szempontból egy kicsit meglepő, hogy két év alatt, kevesebb, mint két év alatt valószínűleg jelenleg ők a leggyorsabb csomag a rajtrácson” – utalt arra, hogy a küzdelmes időszakuk alatt nem gondolta volna, hogy idáig juthat az egykori csapata.

Felvetődik a kérdés, hogy mennyire irigykedik a McLaren sikereire Ricciardo, aki maga is kivehetné a részét a győzelmekből, hiszen amennyiben jobb teljesítményt nyújtott volna, most is a wokingiak pilótája lehetne.

„Én sem úgy tekintek erre, hogy 'ó, ember, nekem is megadatott volna'. Ilyen a sport, ilyen ez. És ahogy Carlos is mondta, le a kalappal előttük. Bárki előtt, aki ebben a sportágban jól teljesít, fejlődik, és rövid idő alatt ilyen nagy lépést tesz, azt meg kell dicsérni.”

