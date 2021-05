Ricciardo a 12. helyen végzett, és Norris Q3-as ideje közel egy másodperccel volt gyorsabb, mint csapattársa Q2-es ideje, persze azért a pálya javulása is közrejátszott ebben valamelyest. Ennek ellenére a sebességkülönbség az egész hétvégén jelen volt, de a korábbi monacói futamgyőztes nem tudja megmagyarázni, hogy miért van mindez.

„Szerintem inkább össze vagyok zavarodva, mintsem hogy frusztrált legyek. Persze nyilván mérges is vagyok, mivel tudom, hogy mennyire fontos itt az időmérő, de most már nem is igazán az elért helyezés számít, mert lényegében végig le voltam maradva egy másodperccel” – mondta Ricciardo a Motorsport.com-nak.

„Azt akarom mondani, hogy nem vagyok magabiztos, vagy hogy még tanulnom kell az autót, de azért egy másodperc az sok, főleg itt. Nem akarom azt mondani, hogy valami nem stimmel, de a teljes képet is meg kell nézzük, mert nem fogom elhinni, hogy ilyen lassú lennék itt.”

„Mentem már itt Max ellen is csapattársként, és tudom, hogy Lando is gyors, de azt nem hiszem el, hogy egy másodperccel jobb nálam, és ezt nem azért mondom, hogy elvegyek az érdemeiből. Az egész hétvége ilyen volt. Átmentem a célvonalon, jónak éreztem a kört, és olykor mégis le voltam maradva 1,2 másodperccel, szóval nem tudok most válaszokat adni.”

Ricciardo azt is elmondta, hogy nem azért volt ennyivel lassabb, mert nem érezte jól magát az autóban. „Persze még kellene némi hátsó leszorítóerő, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy a korábbi futamokon többet szenvedtem ezzel, mint most.”

„Mindig azt várod, hogy itt nem lesz tökéletes az autó, mert buckás a pálya, utcai helyszín, ezért nem voltam úgy vele, hogy az autó szörnyű és nem tudom vezetni. Mindig lehet javítani persze, de nem éreztem úgy, hogy bármi alapvető gond lenne. Átmentem a célvonalon, és megint úgy voltam vele, hogy talán egy vagy két tized hiányzik” – magyarázta az ausztrál.

„Aztán hallottam a különbségeket, és akkor mondtam azt, hogy erre nem tudok már választ adni, bocsi srácok.” Ettől függetlenül nem akarja az autóra fogni a dolgot, de úgy érzi, hogy alaposan át kell majd nézni a McLarenjét, hátha találnak valamilyen alapvető problémát vele, mert akkor az félig megmagyarázná, hogy miért van ekkora hátrányban házon belül.

Az eltérő vezetési stílusuk sem eredményezhet ekkora különbséget, ezért is olyan tanácstalan most a hétszeres futamgyőztes. „Nem fogom a homokba dugni a fejem. Mindenképpen dolgozni akarok rajta, és biztos, hogy vannak még javításra váró dolgok, de ez a hétvége az eddigi legnagyobb anomália volt mind közül” – zárta a tanácstalan Ricciardo.

