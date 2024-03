Ricciardo: nem hagyom, hogy „a negatív dolgok” begyűrűzzenek az életembe

A Red Bull úgy döntött, 2024-re is megtartja Ricciardót a faenzai alakulatnál, és nem ad állandó lehetőséget az új-zélandi juniornak, Liam Lawsonnak, aki remek teljesítményt nyújtott tavaly, amikor ő helyettesítette a sérült ausztrált öt futamon keresztül.

Az idei szezon első három versenyén Ricciardót azonban háttérbe szorította márkatársa, Juki Cunoda, aki már kétszer is bejutott a Q3-ba, Melbourne-ben pedig a csapat első idei pontjait is megszerezte. Ricciardo eközben több problémába is ütközött már, a legjobb eredményét pedig a múlt hétvégi 12. hely jelenti eddig.

Egyes híradások szerint pedig Helmut Marko annyira nem elégedett a teljesítményével, hogy máris ultimátumot adott neki, így ha nem tud jobb eredményeket felmutatni, akkor Miamiban már Lawson ülhet autóba. Ezt a spekulációt egyébként Marko cáfolta, de ettől még nincs kizárva az év közbeni pilótacsere, amennyiben nem változik a helyzet az RB-nél.

A nyolcszoros futamgyőztes ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem foglalkozik ezekkel a szóbeszédekkel: „Úgy érkeztem meg erre a hétvégére, hogy tényleg, őszintén és mélyen magamban azt hittem, hogy nagyszerű futam vár ránk. Ami pedig a zajokat illeti, a médiából mindig azt hallom, hogy »óh, ő ezt mondta, ő meg azt mondta«.”

„És nem akarok veletek tiszteletlen lenni, de tudom, hogy jelenleg egyfajta folyamatot vagy utazást élek meg. Most csak magamra kell fókuszálnom. Ha pedig teret adok ezeknek a zajoknak, akkor az el fogja terelni a figyelmem a lényegről. Én azonban nem hagytam, hogy ezek a negatív dolgok begyűrűzzenek az életembe.”

Ricciardo azt persze elismerte, hogy ennél ő is jobb kezdésben reménykedett, főleg annak tükrében, hogy a tavalyi év végén már gyűjthetett némi lendületet. „Nem számítottam rá, hogy így fog indulni a szezon. Tavaly Budapesten csak egy nappal korábban vezettem először az autót, mégis legyőztem Jukit az időmérőn, és erős versenyt futottam szinte semmi tudással.”

„Aztán pedig itt volt a teljes előszezon, a tavalyi futamok, így őszintén azt hittem, hogy sokkal erősebb lesz az évkezdés. Ezt tehát nem értem, és néhányan körülöttem szintén azon tűnődnek, miért van ez. Szerintem most az a fontos, hogy ne térjek le az útról. Nem arról van szó, hogy az elmém tele van baromságokkal vagy ilyenek. Tényleg jól érzem magam.”

„Az eredmények sajnos azonban nem adtak eddig okot az örömre. A volánnál viszont jól érzem magam és folytatni akarom a versenyzést. És biztos vagyok abban, hogy több van még bennem és több van az autóban is.” Ricciardo egyébként úgy érzi, a melbourne-i futamának is voltak pozitívumai, hiába zárt négy hellyel márkatársa mögött. A jövő kapcsán pedig reménykedik, hogy a fejlesztésekkel még otthonosabban érezheti majd magát a VCARB 01-ben.

