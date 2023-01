Ricciardo: nem félek beismerni, kiégtem

Daniel Ricciardo pályafutása kissé megrekedt, amióta a Renault-tól a McLarenhez igazolt. Ugyan a wokingi alakulattal összejött neki egy futamgyőzelem, azonban teljesítménye jelentősen elmaradt csapattársáétól, Lando Norrisétól.

A brit alakulat a 2022-es szezon közben döntött úgy, hogy felbontja az ausztrál szerződését és a következő idénynek már a Norris-Piastri párossal vágnak neki.

Ugyan sokáig kérdéses volt Ricciardo jövője, végül nem kapott teljes állású versenyzői munkát - bár a hírek szerint a Haas és a Williams is szívesen látta volna soraiban -, és tartalékversenyzőként folytatja karrierjét.

A méhész borz becenévre hallgató pilóta nem titkolt szándéka, hogy 2024-ben visszatérjen a mezőnybe, ehhez azonban némi szerencsére is szüksége lesz, hiszen azt az előző évben is láttuk, mekkora verseny zajlik az F1-es pozíciókért.

Ricciardo most a Beyond The Grid podcastban beszélt arról, miért esett vissza a teljesítménye és arról, hogy miért mondott nemet a kisebb csapatok megkeresésére.

„Nem félek beismerni, kiégtem. Mindenkinek meglesz erről a véleménye, de végül csak én tudhatom, hogy mit érzek. Tudom, mit akarok“ - fogalmazott Ricciardo, aki megerősítette, hogy kapcsolatba lépett Günther Steinerrel, a Haas csapatfőnökével.

„Minél több nap telt el, annál világosabbá vált számomra, hogy nem az ajánlatokról van szó, egyszerűen csak nem akarok 2023-ban versenyezni“ - magyarázta az ausztrál, aki éppen emiatt örül annak, hogy egyetlen topcsapat sem jelentkezett be.

„Abban az esetben az ember úgy érzi, hogy mindenképpen alá kell írnia“ - fejtette ki Ricciardo, aki tudja jól, hogy nem ő az egyedüli visszatérésre vágyó versenyző.

„Nem akarom azt mondani, hogy én vagyok az egyetlen, aki így érez, de azt mondanám, nem vagyok az a típusú sportoló, aki a 'gyakorlat teszi a mestert' elvben hisz. Minél többször csinálok valamit, néha annál inkább elveszek a részletekben. Úgy érzem, hogy egy kis szünet után jobb lehetek“ - zárta Ricciardo.

