Ricciardo: nem bízom el magam a jövőm kapcsán

Az ausztrál jövője kapcsán a Monacói Nagydíj hétvégéjén indultak be igazán a találgatások, miután a csapat ügyvezetője, Zak Brown arról beszélt, hogy Ricciardo eddigi eredményei nem érték el a felek elvárásait, és vannak bizonyos „mechanizmusok” a szerződésében, melyek akár az idő előtti szakítást is lehetővé teszik.

A nyolcszoros győztesnek ugyan 2023 végéig érvényes szerződése van a McLarennel, de Brown szavai alapján azt lehet hinni, hogy a dolgok változhatnak jövőre. Az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt most Ricciardo viszont elmondta, hogy azóta tisztázta a helyzetet főnökével, és biztosították őt, hogy nem lesz változás.

Mindezek ellenére viszont nem szeretne elbizakodottá sem válni a helye kapcsán. „Egyáltalán nem vagyok az. Ha korán aláírsz egy szezonban, akkor az ad egyfajta komfortérzetet, de ezt nem szabad összekeverni az elbizakodottsággal.”

„Ennyire egyszerű a dolog. Jobb eredményeket akarok elérni. Tudom, hogy lehet jobb. És a sikert a csapattal együtt szeretném kiélvezni. Szóval nem fogok csak üldögélni a 13. helyen önelégülten és boldogan. Ez biztos.”

Ricciardo hozzátette, hogy Brown megjegyzései ellenére ő és a főnökei teljes mértékben egyetértettek abban, hogy együtt kell megoldaniuk a dolgokat, és el kell kezdeni felépíteni a lendületet 2023-ra.

„Átbeszéltük a dolgokat. Nem hiszem, hogy bármit is hozzá kéne ehhez tenni. Néha az emberek, és ebbe én is beletartozom, leragadnak a médiával, és nem mindig nézik meg a nagyobb képet. Az viszont most tiszta a jövőre nézve.”

„A szerződésem egyértelmű a csapattal a következő év végéig. Teljes mértékben elkötelezett vagyok, és ezt ki is hangsúlyoztam. Itt persze nem csak a pályán zajló dolgokról van szó. Meg akarom mutatni, mire vagyok képes, és hiszem, hogy a csapat mindenben támogat.”

Brown korábbi szavai ugyan egyfajta hangulatváltásról adtak tanúbizonyságot, Ricciardo még elmondta, hogy őt nem lepték meg az elhangzottak. „Szerintem kissé már immunissá váltam a médiára, mivel olyan régóta vagyok a sportban.”

„Tudom, hogy pár dolgot kiragadnak a kontextusából. Ezért én nem vagyok az a fajta, aki túl sokat lát bele ezekbe és megpróbál mindent megérteni. Én tudom, milyen tények vannak köztem és a csapat között. Ezért nem is ragadok le ebbe. Manapság már semmi sem tud igazán meglepni” – fogalmazott a mclarenes pilóta.

