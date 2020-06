Ricciardo: Nem bántam meg a tetoválásaimat, de gondolkodtam azon, hogy ma már nem akarnék

Daniel Ricciardo 2013-ban varratta magára az első tetoválását, amikor közel állt ahhoz, hogy a Red Bullhoz szerződjön, erről így nyilatkozott korábban az AP hírügynökségnek:

„Mindig is tetszettek a tetoválások, de igazából félek a tűktől. Végül 2013-ban lett az első tetoválásom. Már egy ideje gondolkodtam rajta, egy fontos időszaka volt ez a karrieremnek, nagyon közel álltam a Red Bull üléséhez, ezért úgy gondoltam, hogy valamivel meg kell emlékezni az utamról. Ezért lett egy hajó, ami a föld körül hajózik, és egy világítótorony, ami az otthont jelképezi.”

Ricciardo tegnap Will Buxtonnal beszélgetett, és szóba jöttek a tetoválások is.

Daniel Ricciardo, Renault F1 arrives at the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Vicces helyzet, mert most, hogy ennyi időm volt, egy kis időt töltöttem azzal is, hogy a tetoválásaimat néztem, de nem bánom egyiket sem, de feltettem a kérdést magamnak, ha most, 30 évesen nem lennének tetoválásaim, tetováltatnék-e magamra.”

„És arra jutottam, hogy valószínűleg nem. Megmagyarázni ezt nem tudom, mert tényleg nem bánom egyiket sem. Van egy dolog a tetoválásokkal kapcsolatban, amikor egyszer elkezded, akkor gyakorlatilag függőséget okoznak.”

„A tetoválók egyre jobbak és jobbak, a tetoválás is egyre népszerűbb, és maguk a tetoválások is egyre jobban néznek ki, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy azt mondd, ó, de ez még jobban néz ki, ezért legközelebb ilyesmim lesz.”

„Valószínűleg, ha nem lennének ebben a korban tetoválásaim, akkor azt mondanám, hogy ez a hajó elment, mindegy is. Nem mindegyiknek van jelentése, vagy különösebben értelme, mint a rózsának a kezemen.”

„Van egy, amit mondjuk úgy, hogy egy igen hosszú este után szereztem, de már csak nevetek rajta, nincs is rossz helyen, de egy nagyon spontán döntés volt, és már kész is volt.”

Ricciardo, akit sokan a Forma-1 egyik legviccesebb figurájának tartanak, jövőre a McLarennél Lando Norris csapattársa lesz, aki hamar a Forma meme királyává vált, ezért már sokan várják, hogy mit alkot majd a különleges páros a pálya mellett is.

