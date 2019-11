Ricciardo nem bánta meg, hogy a Renault-hoz ment, mert jobb versenyző lett

Sokak nagy meglepetésére Daniel Ricciardo tavaly év végén elhagyta a Red Bullt, hogy a Renault versenyzője legyen. Akkor a hírek arról szóltak, hogy egyrészt Max Verstappen, másrészt a Honda, harmadrészt pedig a pénz miatt távozott. Az ausztrál tagadja, hogy erről lenne szó, mert csak egyszerűen új kihívásokra vágyott.

Még több F1 hír: Hamilton 7 másodperccel volt lassabb a Verstappen-incidens miatt Mexikóban

Ricciardo első éve nagyon nehéz a Renault-val, mert összességében igen kevés pontot szerez, valamint nem kerültek közelebb a top-csapatokhoz. Ezzel szemben a McLaren, mely tavaly nyáron szintén ajánlatot adott Danielnek, sokkal nagyobb lépéseket tett meg előre. A tapasztalt pilóta azonban semmit sem bánt meg, továbbra sem.

„Ezen időszak alatt sokat tanulhattam az autókról, hogy miként is hozhassak ki többet magamból. A Red Bullnál a fékezés egy erős pont volt az előzéshez, és azt gondoltam, ez jó, de néhány autó jobb vagy rosszabb ezen a területen, és most már jobban megértettem a dolgot. Jobban értem, hogy mire van szükségem.” - idézte a spanyol AS Ricciardót.

„Szóval igen, azt mondanám, hogy ebben az évben jobb versenyzővé váltam, de azt hiszem, az összes versenyző folyamatosan fejlődik az idő múlásával, és senki sem tökéletesként vonul vissza. Egy évvel ezelőtt Mexikóban például nagyon csalódott voltam, a rajtelsőségem ellenére is. Egy rossz hétvégén is mindig úgy éreztem, hogy az emberek bíznak bennem, és bátorítanom kell őket, szóval megértettem a csapatnál elfoglalt pozíciómat, és a felelősségemet.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Tudom, hogy mi a szerepem, és jó tudni, hogy vannak olyan idők, amikor be akarod rúgni az ajtót, de egyúttal látod is a perspektívát. Amikor valamit meg akarok szüntetni, egy lépéssel visszafelé gondolkozom, hogy az milyen hatással lenne a csapatra, mert perspektivikusan is látnod kell a dolgokat, amiket csinálsz, mivel azoknak hatásuk lehet. Okosnak kell lenned.”

„Vannak helyzetek, amikor azt gondolod, hogy a hétvége remekül fog menni, de ez sok dolog miatt nem jön létre, ami által nem mindig ez a legkellemesebb sport. Ugyanakkor, ha valami jól megy, akkor az elégedettség megsokszorozódik, mert minden a helyére került. A rossz pillanatok pedig valóban rosszak, és sok van belőlük, de legyőződ őket, és ez kapcsolódik a sport iránti szeretethez is.”

„Nem gondolok sokat a versenyekre, amikor lefekszem aludni, és ha visszatekintek, még mindig látom az előrelépést, különösen, ha azt a szezon kezdetével hasonlítom össze. Igen, azt vártuk, hogy megszüntetjük a különbséget a top-csapatokhoz képest, és még nem tettük meg, de van egy további évünk arra, hogy sikerrel járjunk. Ha ezekben a hónapokban nem történik előrelépés, akkor nem lehetünk boldogok, de nem fogok úgy lefeküdni, hogy megbántam ezt.”